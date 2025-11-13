Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 19:06

МИД не нравится подход ЕС к Черноморскому региону

МИД: ЕС демонстрирует агрессивный подход к Черноморскому региону

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Евросоюз демонстрирует агрессивную и конфронтационную позицию в стратегическом подходе к Черноморскому региону, говорится в сообщении МИД РФ по итогам консультации заместителей глав внешнеполитических ведомств России и Турции Александра Панкина и Айше Беррис Экинджи. Стороны, наоборот, подтвердили приверженность принципам суверенитета прибрежных государств.

Отмечен агрессивный конфронтационный стратегический настрой Евросоюза в отношении Черноморского региона, — указали в министерстве.

Российская сторона также подчеркнула важность прагматичного подхода к энергетическому сотрудничеству, учитывая стратегическую роль нефти, газа и атомной энергетики. Кроме того участники переговоров обменялись мнениями по ключевым темам международной повестки, включая предстоящий саммит G20 в ЮАР.

Тем временем эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) выяснили, что новые западные санкции против российских компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ создают серьезные риски для стабильности мировых энергетических рынков. Рестрикции уже приводят к операционным сбоям.

До этого ОПЕК спрогнозировал, что глобальный спрос на нефть в 2025 году может увеличиться на 1,3 млн баррелей в сутки, достигнув 105,14 млн б/с. На 2026 год прогнозируется дальнейший прирост потребления на 1,4 млн б/с, до 106,52 млн б/с.

МИД РФ
политика
Евросоюз
происшествия
