Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 16:20

В Госдуме раскрыли дилемму Зеленского после поражения в Красноармейске

Депутат Шхагошев: Зеленский не сможет признать провал в Красноармейске

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Vannicelli/Grillotti/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении в ситуации с Красноармейском (украинское название Покровск) в ДНР, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Адальби Шхагошев. По мнению парламентария, глава государства не может признать провал там, поскольку это приведет, в частности, к потере поддержки западных союзников.

Как только он признает реальную ситуацию в Покровске, и как только он признает, что у него коррупция, и все рушится внутри режима, что будет с Зеленским на второй день? Как со стороны западных партнеров, так и со стороны коллег по киевскому режиму? Поэтому ответ очевиден — он не может по-другому, — сказал депутат.

Шхагошев пояснил, что глава украинского государства находится в «закольцованной западне», где любое отклонение от согласованной линии поведения грозит лишением международных гарантий. Депутат подчеркнул, что даже при желании предпринять самостоятельные шаги Зеленский не получит такой возможности от западных кураторов.

Парламентарий выразил убеждение, что признание реальной ситуации в Красноармейске и фактов коррупции внутри режима немедленно поставит под вопрос политическое будущее Зеленского. Со стороны западных партнеров и внутриукраинских элит последует незамедлительная реакция, что создает прямую угрозу его положению.

Шхагошев пришел к выводу, что нынешняя ситуация представляет для Зеленского вопрос физического выживания, что исключает возможность каких-либо резких движений. Политик вынужден сохранять текущий курс, поскольку любое отклонение от согласованной с Западом линии лишит его последних гарантий безопасности.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил уверенность в том, что коррупционный скандал на Украине может привести к отставке правительства. По его мнению, Зеленский лично окажется вовлечен в этот конфликт, так как деньги были украдены ближайшими соратниками.

Украина
Владимир Зеленский
Красноармейск
Запад
Госдума
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польша, Венгрия, Чехия и Словакия готовят иски к ЕС из-за мигрантов
Любовь Успенская вспомнила свой первый сексуальный опыт в кустах
Басков устроил скандал на популярном телешоу
Отец школьника напал на учителя и избил его
Названа единственная в Европе страна, готовая к вооруженному конфликту
«Разговор один»: депутат о призыве экс-генерала ВСУ устраивать теракты в РФ
Ростех испытал обновленные огнеметные системы для ВС РФ
Названа женщина с идеальными пропорциями лица
Задержан напавший на девочку посреди дня педофил
Си Цзиньпин отказался участвовать в саммите G20 в ЮАР
Раскрыто, как высаживать деревья зимой в снег
Раскрыто ключевое значение освобождения Синельниково
ВСУ дерутся за еду и безразличие Зеленского: новости СВО на вечер 13 ноября
Военэксперт объяснил слова Макрона о следующем военном конфликте в космосе
Еще две страны могут закрыть границы с Белоруссией
Россиянка присвоила более 36 млн рублей, работая на кондитерской фабрике
В РФ в декабре будет сухой закон? Подробности, запрет на продажу алкоголя
В Госдуме раскрыли дилемму Зеленского после поражения в Красноармейске
Гагарина поселилась с бойфрендом-целителем в особняке за 500 млн рублей
Россиянин нанес сестре почти 50 ножевых ранений
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.