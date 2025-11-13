В Госдуме раскрыли дилемму Зеленского после поражения в Красноармейске Депутат Шхагошев: Зеленский не сможет признать провал в Красноармейске

Украинский президент Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении в ситуации с Красноармейском (украинское название Покровск) в ДНР, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Адальби Шхагошев. По мнению парламентария, глава государства не может признать провал там, поскольку это приведет, в частности, к потере поддержки западных союзников.

Как только он признает реальную ситуацию в Покровске, и как только он признает, что у него коррупция, и все рушится внутри режима, что будет с Зеленским на второй день? Как со стороны западных партнеров, так и со стороны коллег по киевскому режиму? Поэтому ответ очевиден — он не может по-другому, — сказал депутат.

Шхагошев пояснил, что глава украинского государства находится в «закольцованной западне», где любое отклонение от согласованной линии поведения грозит лишением международных гарантий. Депутат подчеркнул, что даже при желании предпринять самостоятельные шаги Зеленский не получит такой возможности от западных кураторов.

Парламентарий выразил убеждение, что признание реальной ситуации в Красноармейске и фактов коррупции внутри режима немедленно поставит под вопрос политическое будущее Зеленского. Со стороны западных партнеров и внутриукраинских элит последует незамедлительная реакция, что создает прямую угрозу его положению.

Шхагошев пришел к выводу, что нынешняя ситуация представляет для Зеленского вопрос физического выживания, что исключает возможность каких-либо резких движений. Политик вынужден сохранять текущий курс, поскольку любое отклонение от согласованной с Западом линии лишит его последних гарантий безопасности.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил уверенность в том, что коррупционный скандал на Украине может привести к отставке правительства. По его мнению, Зеленский лично окажется вовлечен в этот конфликт, так как деньги были украдены ближайшими соратниками.