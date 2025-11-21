Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 12:16

Политолог ответил, подпишет ли Украина мирный договор до 27 ноября

Политолог Асафов: Киев может отказаться подписывать мирный договор до 27 ноября

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Киев может отказаться от подписания американского мирного договора по урегулированию украинского конфликта до 27 ноября, поскольку попытается изменить текст, заявил NEWS.ru политолог Александр Асафов. По его словам, окончательное решение будет зависеть от результатов предстоящих переговоров и содержания итогового документа, который в настоящий момент отсутствует.

У РФ нет текста мирного договора по урегулированию украинского конфликта. У нас есть какие-то обрывочные высказывания представителей Вашингтона и версии украинских и западных СМИ, которые разнятся. Европа уже отреагировала на мирный договор: она говорит, что будет готовить свой более выгодный план, то есть продолжать настаивать на продолжении конфликта. Из американских источников нам известно, что план должен быть подписан до Дня благодарения 27 ноября. Думаю, что нужно дождаться встречи всех сторон. Я имею в виду встречи США и с Украиной, и с Россией. Киев будет требовать вмешательства европейцев и пытаться изменить текст, — пояснил Асафов.

Он отметил, что, согласно некоторым источникам в западной прессе, документ уже был изменен. По словам политолога, из него исключили пункты о контроле за всеми поступающими средствами и о всеобщей амнистии.

По некоторым источникам в западной прессе мирный договор по урегулированию конфликта на Украине уже изменен: исключен пункт о контроле за всеми поступающими средствами и на всеобщую амнистию. Посмотрим, насколько все это достоверно, когда американцы привезут план в Россию. Исходя из этого можно будет решать, успеют ли подписать план, как того хочет американская сторона до 27 ноября, — резюмировал Асафов.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров согласился на предложения США по урегулированию конфликта. Однако он дал положительный отклик не на все пункты плана американской администрации.

