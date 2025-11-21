«Крайне деформирован»: жертва Эпштейна заявила о странной форме его пениса New York Post: одна из жертв Эпштейна сравнила форму его пениса с лимоном

Одна из жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна рассказала о странной форме его пениса. По словам 46-летней Рины О, которые передает New York Post, половой орган мужчины «был крайне деформированным и напоминал лимон».

Некоторые описывали его как яйцевидный, но я считаю, что форма была больше похожа на лимон, — отметила женщина.

Она предположила, что маленький половой орган Эпштейна стал основной причиной его извращенного сексуального поведения. При этом слухи о том, что гениталии финансиста имеют форму яйца, появились еще в 2009 году, когда он давал показания адвокату в рамках гражданского иска, поданного несовершеннолетними предполагаемыми жертвами.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал законопроект, требующий от американских властей обнародовать материалы по делу Эпштейна. Закон обязывает Министерство юстиции страны опубликовать документы в течение 30 дней. Глава Белого дома акцентировал внимание на связях финансиста с Демократической партией, указав, что Эпштейн пожертвовал тысячи долларов политикам-демократам.