Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 12:23

«Крайне деформирован»: жертва Эпштейна заявила о странной форме его пениса

New York Post: одна из жертв Эпштейна сравнила форму его пениса с лимоном

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Одна из жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна рассказала о странной форме его пениса. По словам 46-летней Рины О, которые передает New York Post, половой орган мужчины «был крайне деформированным и напоминал лимон».

Некоторые описывали его как яйцевидный, но я считаю, что форма была больше похожа на лимон, — отметила женщина.

Она предположила, что маленький половой орган Эпштейна стал основной причиной его извращенного сексуального поведения. При этом слухи о том, что гениталии финансиста имеют форму яйца, появились еще в 2009 году, когда он давал показания адвокату в рамках гражданского иска, поданного несовершеннолетними предполагаемыми жертвами.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал законопроект, требующий от американских властей обнародовать материалы по делу Эпштейна. Закон обязывает Министерство юстиции страны опубликовать документы в течение 30 дней. Глава Белого дома акцентировал внимание на связях финансиста с Демократической партией, указав, что Эпштейн пожертвовал тысячи долларов политикам-демократам.

США
Джеффри Эпштейн
жертвы
гениталии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Следователи раскрыли громкое двойное убийство в центре Москвы
Теракт на ж/д, удар по ЛЭП, блэкаут под Ростовом: ВСУ атакуют РФ 21 ноября
Самолет разбился на международном авиасалоне в Дубае
В Туапсе подросток убил бабушку: почему односельчане вступились за ребенка
Рябков высказался о переговорах по ДСНВ
Российские ракеты обесточили ключевые объекты Украины
В Минобороны раскрыли число освобожденных населенных пунктов за неделю
Депутат ответил, примет ли РФ условия мирного плана США о выплатах Украине
Продюсер ответил, какой гонорар мог получить Джигурда за участие в шоу
Булыкин ждет сюрприза от «Локомотива» перед игрой с «Краснодаром»
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон готова «уничтожить» шоу Маркл
«Хватит плакаться»: Дерипаска дал совет банкам из-за спора с маркетплейсами
Нарколог предостерег россиян от курения во время приема антибиотиков
На Западе признали способность Путина ставить условия по Украине
В российском селе соседи подрались из-за съеденного коровой чужого сена
Российский «Солнцепек» заставил Запад говорить о переломе в зоне СВО
В Севастополе возбудили дело после получения мошенниками 50 млн рублей
Служивший в украинских войсках ПВО бердянец попался на шпионаже
Военблогер рассказал о падении обороны ВСУ в Запорожье
Полиция вскрыла схему, через которую легализовали 3000 мигрантов
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.