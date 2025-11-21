Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 11:29

Политолог оценил вероятность отставки Зеленского из-за коррупционного скандала

Политолог Асафов: коррупционный скандал не приведет к отставке Зеленского

Коррупционный скандал не окажет прямого влияния на отставку президента Украины Владимира Зеленского, рассказал Lenta.ru политолог Александр Асафов. По его мнению, глава страны уже давно узурпировал власть.

Инструменты его отставки будут внешние. Это применение разного рода политических технологий, отказ в помощи, принуждение к переговорам, к непопулярной внутри Украины позиции — все это может привести. Но пока это вероятность, пока это не предопределенность, — рассказал Асафов.

Политолог подчеркнул, что из-за узурпации власти Зеленским в стране перекрыты каналы политической коммуникации. По его мнению, коррупционный скандал может оказать влияние на внешние факторы.

Ранее американский политолог Адриан Каратницкий заявил, что крупный коррупционный скандал серьезно ослабил позиции Зеленского. По его мнению, происходящее уже приводит к значительным переменам во внутренней политике.

