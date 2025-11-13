Растет на камнях и неплодородных участках, покрывается россыпью розовых звезд: чудо-многолетник

Камнеломка Пигмалион — это чудо-многолетник, способный расти в самых экстремальных условиях. Он создает плотные вечнозеленые подушки, которые в мае — июне покрываются россыпью розовых цветов, похожих на звезды.

Этот сорт особенно хорош для альпинариев, рокариев и каменистых садов, где он эффектно заполняет щели между камнями и образует живописные ковры. Дачники ценят камнеломку Пигмалион за абсолютную неприхотливость — она морозостойка, засухоустойчива и прекрасно чувствует себя на бедных каменистых почвах с хорошим дренажем. Растение не требует практически никакого ухода, быстро разрастается и подавляет рост сорняков, создавая идеальные ландшафтные композиции.

При этом камнеломка сохраняет декоративность круглый год — ее серебристые розетки красиво смотрятся даже зимой под снегом, а весной снова радуют обильным цветением. Ее способность цвести в расщелинах камней и на самых неплодородных участках делает Пигмалион незаменимым для создания современных садов с минимальным уходом.

