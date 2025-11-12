Акинфеев выступил против дискриминации вратарей в футболе

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в ходе презентации своей книги «Игорь Акинфеев. Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола» рассказал, что позитивно относится к нововведениям в футболе в виде системы VAR и автоматической фиксации гола, передает корреспондент NEWS.ru. Единственное, что мешает ему играть в футбол — правила, которые усложняют игру вратаря.

Ни VAR, ни система определения гола не мешают мне играть в футбол. Мне мешает то, что вратаря дискриминируют в воротах при пенальти. Сейчас еще ввели правило восьми секунд при вводе мяча в игру. Думаю, через год сделают три, потом вообще не дадут выбивать, будут сразу ставить пенальти. Это немного напрягает, но те технологии, которые есть в футболе, сейчас развиваются везде, — сказал Акинфеев.

Ранее Акинфеев в своей книге заявил, что после ухода из сборной России по футболу удостоился лишь 16-секундного ролика на табло. Однако он пояснил, что для него это не было обидным. Вратарь ушел из сборной, имея в активе бронзу Евро-2008 и выход в 1/4 финала домашнего чемпионата мира. Вместе с ЦСКА он шесть раз выигрывал чемпионат России и семь раз — Кубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА в 2005 году.