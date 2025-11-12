Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 16:53

Акинфеев выступил против дискриминации вратарей в футболе

Акинфеев: некоторые современные футбольные правила усложняют игру вратаря

Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в ходе презентации своей книги «Игорь Акинфеев. Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола» рассказал, что позитивно относится к нововведениям в футболе в виде системы VAR и автоматической фиксации гола, передает корреспондент NEWS.ru. Единственное, что мешает ему играть в футбол — правила, которые усложняют игру вратаря.

Ни VAR, ни система определения гола не мешают мне играть в футбол. Мне мешает то, что вратаря дискриминируют в воротах при пенальти. Сейчас еще ввели правило восьми секунд при вводе мяча в игру. Думаю, через год сделают три, потом вообще не дадут выбивать, будут сразу ставить пенальти. Это немного напрягает, но те технологии, которые есть в футболе, сейчас развиваются везде, — сказал Акинфеев.

Ранее Акинфеев в своей книге заявил, что после ухода из сборной России по футболу удостоился лишь 16-секундного ролика на табло. Однако он пояснил, что для него это не было обидным. Вратарь ушел из сборной, имея в активе бронзу Евро-2008 и выход в 1/4 финала домашнего чемпионата мира. Вместе с ЦСКА он шесть раз выигрывал чемпионат России и семь раз — Кубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА в 2005 году.

Игорь Акинфеев
ЦСКА
книги
футболисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд поставил точку в слухах о разводе Богатырева и Арнтгольц
Владимира Симонова проводили в последний путь
Мошенников из Перми осудили за инсценировку ДТП
Раскрыты детали оставившего школьника без пальцев в Красногорске СВУ
Песков раскрыл критерии выбора гостей для кремлевской квартиры Путина
Зеленский готовит санкции против двух фигурантов скандала с «Энергоатомом»
Новая угроза, истерика или провокации? Как используют взрыв в Красногорске
В Дагестане арестовал за взятку директора медучилища
«Жрет изнутри»: Песков рассказал, что погубит нынешнее руководство Украины
Акинфеев объяснил, почему не читал автобиографии спортсменов
Песков заявил об открытости России к переговорам с Украиной
В Кремле указали еще одну цель атак Киева на мирные объекты
Песков объяснил, кто поощряет Киев к продолжению конфликта
В Госдуме высказались о словах Кличко про снижение возраста мобилизации
В Госдуме оценили идею разрешить россиянам работать на больничном
Главный напиток ноября — согревающий безалкогольный глинтвейн: 7 рецептов
Путин обсудил с Токаевым работу Каспийского консорциума
Токаев рассказал, как воспринимают Путина в мире
Экс-советник министра энергетики Украины попал в черный список Киева
Помощник Путина раскритиковал диалог с британским советником
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.