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03 июля 2025 в 14:51

«Многие не видели таких денег»: в Госдуме оценили зарплаты футболистов

Депутат Свищев: большинство россиян не видели таких зарплат, как у футболистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зарплаты футболистов в России действительно завышены в два раза, но цены диктует мировой рынок, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По его мнению, некоторые граждане РФ ни разу не видели таких денег.

Я не знаю, сколько в свое время получал Карпин. Вероятно, тоже немаленькие деньги. Может, он сравнивает со своими деньгами? Конечно, все футболисты получают большие, даже очень большие деньги. Футбол — самый популярный и дорогой вид спорта в России. Неоспоримый факт, что зарплаты завышены в два раза. Мы давно говорим об этом. Суммы, конечно, безумные. Многие люди даже не видели таких денег, но эти цены диктует рынок, — сказал Свищев.

Он отметил, что приезжающие в РПЛ футболисты ориентируются на международный рынок зарплат. Свищев напомнил, что некоторые арабские клубы платят игрокам $40 млн за несколько лет.

Много было разговоров о потолке зарплат. Приезжающие к нам футболисты в первую очередь ориентируются на международный рынок. Я думаю, в этом причина. Да и уезжающие за границу российские футболисты тоже получают достаточно большие гонорары, — добавил Свищев.

Ранее главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин заявил, что зарплаты российских футболистов завышены как минимум наполовину. Он уверен, что клубы способны функционировать без государственной поддержки, полагаясь на собственные средства.

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РПЛ
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