В РФС ответили Карпину на слова о завышенных зарплатах футболистов

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что согласен со словами главного тренера «Динамо» и сборной России о завышенных зарплатах игроков в РПЛ. В разговоре с NEWS.ru он напомнил о большом влиянии госкомпаний на российский футбол. По мнению Колоскова, выделение средств на футбол из региональных бюджетов стоит сократить.

Я полностью согласен с Карпиным, что зарплаты завышены. Это абсолютно ясно и понятно. Что касается госкомпаний, не только они поддерживают футбол, но и местные органы управления выделяют значительные средства из региональных бюджетов. Мне кажется, сегодня госкомпании — единственная финансовая опора. Если не будет госкомпаний, просто к нам никто не поедет из футболистов — ни бразильцы, ни латиноамериканцы. Если мы лишим возможности платить хорошие деньги, никто к нам приезжать не будет, — сказал Колосков.

По его мнению, вклад госкомпаний в развитие футбола и спорта необходимо сохранить, поскольку на их средства строят большое количество спортивных сооружений и проводят массовые соревнования. Вместо этого стоит задуматься над тем, как на этом можно «делать деньги».

Я бы до минимума сократил финансирование из региональных бюджетов, но вклад госкомпаний в развитие футбола и спорта в целом надо сохранить. На их средства строят огромное количество спортивных сооружений, проводят всевозможные массовые соревнования. У них это прописано в программах развития. Я бы не стал торопиться с выводами относительно сокращения доли финансирования госкомпаний и подумал о том, на чем можно зарабатывать деньги. Ведь без денег не будет профессионального спорта вообще, — добавил Колосков.

Ранее Карпин заявил, что зарплаты российских футболистов завышены как минимум наполовину. Он уверен, что клубы способны функционировать без государственной поддержки, полагаясь на собственные средства.