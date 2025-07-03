Агент ответил Карпину на слова о завышенных зарплатах футболистов Агент Сафонов: зарплаты футболистов в РПЛ зависят от финансов каждой команды

У каждой команды Российской премьер-лиги (РПЛ) свои возможности, от которых зависит размер зарплаты футболистов, заявил NEWS.ru агент Алексей Сафонов. Так он отреагировал на слова главного тренера «Динамо» и сборной России Валерия Карпина о завышенных выплатах футболистам. По словам Сафонова, обычно команды платят столько, сколько футболист заслуживает.

Я не думаю, что зарплаты футболистов в России настолько завышены. У каждой команды свои финансы. Обычно платят столько, сколько стоит футболист. Просто многим набило оскомину, что «Газпром» платит большие деньги. Одно дело заработки лиги на телеправах, на продаже пива на стадионах, но РПЛ зарабатывает меньше европейских топ-лиг, — сказал Сафонов.

Ранее Карпин высказал мнение, что зарплаты российских футболистов завышены как минимум наполовину. Он уверен, что клубы способны функционировать без государственной поддержки, полагаясь на собственные средства. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков согласился со словами Карпина.