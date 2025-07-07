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07 июля 2025 в 06:14

Суд наказал Смолова за неуплату штрафа

РИАН: суд удвоил Смолову штраф за административное правонарушение

Федор Смолов Федор Смолов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский суд взыскал с российского футболиста Федора Смолова шесть тысяч рублей за неуплату первоначального штрафа, передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Инцидент произошел из-за административного нарушения, допущенного игроком в конце 2024 года.

Решение о новом взыскании в двойном размере было вынесено на основании того, что Смолов не погасил в установленный 60-дневный срок штраф в три тысячи рублей. Он был назначен футболисту еще 17 сентября 2024 года за совершение правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 12.16 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее определенные последствия).

Ранее Смолов оказался в центре скандала после драки в московском кафе «Кофемания» на Большой Никитской. На следующий день после расторжения контракта с «Краснодаром» футболист вступил в конфликт с двумя посетителями, которые, предположительно, задели его комментариями о карьере. В результате потасовки пострадали оба оппонента.

Позднее Смолов подал заявление в полицию, обвинив неизвестных в вымогательстве 20 млн рублей и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Сам футболист подтвердил факт обращения в правоохранительные органы.

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