Адвокат раскрыл, кто мог шантажировать Смолова из-за драки в «Кофемании»

Связаться по поводу драки в «Кофемании» с футболистом Федором Смоловым могли как злоумышленники, требовавшие деньги за неразглашение информации, так и представители потерпевших, в том числе юристы, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, если это были не связанные с потерпевшими лица, то налицо факт вымогательства.

Первый вариант — с ним связывались люди, которые не имеют никакого отношения к потерпевшим, но каким-то образом узнали об инциденте, получили доступ к видео и связывались со Смоловым, требуя у него денежные средства в обмен на обещание не распространять компрометирующую информацию. В этом случае, если эти лица действительно не были связаны с потерпевшими, незаконно получили видео и требовали деньги, — налицо прямой состав вымогательства. Но существует и второй вариант: те, кто связывался со Смоловым, все-таки имели отношение к потерпевшим. Это могли быть юристы или иные уполномоченные представители, которые вели переговоры от имени пострадавших — например, о возмещении морального вреда, вреда здоровью и так далее, — сказал Жорин.

По мнению адвоката, если со Смоловым связались представители потерпевших, то преждевременно говорить о составе вымогательства. Жорин отметил, что правоохранительным органам предстоит разобраться в этой ситуации.

Ранее Смолов оказался в центре скандала после драки в московском кафе «Кофемания» на Большой Никитской. На следующий день после расторжения контракта с «Краснодаром» футболист вступил в конфликт с двумя посетителями, которые, предположительно, задели его комментариями о карьере. В результате потасовки пострадали оба оппонента.

Позднее Смолов подал заявление в полицию, обвинив неизвестных в вымогательстве 20 млн рублей и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Сам футболист подтвердил факт обращения в правоохранительные органы и извинился за свой поступок.