Жена Смолова раскрыла предысторию «слива» видео с конфликтом в «Кофемании» Жена Смолова заявила, что у мужа вымогали деньги после извинений за драку в кафе

У бывшего футболиста «Краснодара» Федора Смолова начали вымогать деньги после того, как он извинился за конфликт в кафе «Кофемания» и предложил компенсацию, сообщила жена спортсмена Карина Истомина в Telegram-канале. По ее словам, семью Смолова шантажировали в течение месяца, писали угрозы, а после отказа «слили» видео самого конфликта.

Мой муж раскаялся, извинился и предложил компенсацию. Однако в дальнейшем сумма запрашивалась все больше и больше, и кто знает, какой была бы следующая. Мы поняли, что примирение сторон невозможно, и отказались от сомнительных условий, — написала Истомина.

Жена футболиста добавила, что сейчас Смолов ходит на терапию, чтобы проработать «случай эмоциональной дисрегуляции». Истомина подчеркнула, что считает действия мужа в кафе недопустимыми, но все равно не откажется от него.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что Смолов после конфликта в кафе «Кофемания» подал заявление в полицию о вымогательстве 20 млн рублей и покушении на мошенничество в особо крупном размере. По его словам, сам спортсмен подтвердил ему факт подачи заявления.