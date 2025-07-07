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07 июля 2025 в 16:24

Названо единственное условие привлечения Смолова к ответственности за драку

Адвокат Жорин: Смолова могут наказать за драку при наличии претензий потерпевших

Федор Смолов Федор Смолов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футболиста Федора Смолова могут привлечь к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью, если потерпевшие обжалуют постановление об отказе в возбуждении дела, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Он отметил, что это зависит от потерпевшей стороны.

Здесь зависит от потерпевших. Если они заявляют, что не имеют претензий, и если на данный момент вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое никто не обжалует — особенно сами потерпевшие, — то и никакой уголовной ответственности для Смолова не наступит, — сказал Жорин.

Смолов оказался в центре скандала после драки в московском кафе «Кофемания» на Большой Никитской. На следующий день после расторжения контракта с «Краснодаром» футболист вступил в конфликт с двумя посетителями, которые, предположительно, задели его комментариями о карьере. В результате потасовки пострадали оба оппонента.

Позднее Смолов подал заявление в полицию, обвинив неизвестных в вымогательстве 20 млн рублей и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Сам футболист подтвердил факт обращения в правоохранительные органы и извинился за свой поступок.

Федор Смолов
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Сергей Жорин
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