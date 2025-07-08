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08 июля 2025 в 11:35

Журова раскрыла, почему Овечкину запретили давать интервью в России

Депутат Журова: Овечкину запретили давать интервью в России из-за контракта

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запрет капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину на интервью в России связан с выполнением контрактных обязательств в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее мнению, съемка фильма также является частью контракта.

Может быть, это и есть основная причина. Мы уже додумываем то, чего нет на самом деле. Наверное, это контрактные обязательства, а разрешение снимать фильм — это тоже контракт, да, и наверняка денежный. У него могли бы быть такие же условия в России, и Овечкин не давал бы интервью в США, — сказала Журова.

Олимпийская чемпионка подчеркнула, что многие спортсмены не хотят давать интервью во время летнего отдыха. Журова отметила, что Овечкин уже поговорил с российскими журналистами, и никаких проблем от НХЛ не было.

Поэтому я отношусь к этому решению как к выполнению контрактных обязательств. Я не думаю, что здесь политическая подоплёка. Насколько я понимаю, интервью нельзя давать никому, а не только россиянам. Если бы можно было давать всем, кроме России, это уже другое дело, — добавила Журова.

Ранее сообщалось, что Овечкин не сможет давать эксклюзивные интервью в России во время летнего отдыха. Это решение связано с тем, что НХЛ снимает большой фильм о хоккеисте. Исключения сделаны только для спонсоров и пресс-конференций. Исключения сделаны только для спонсоров и пресс-конференций.

Светлана Журова
Александр Овечкин
НХЛ
хоккей
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