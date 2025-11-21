Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 14:12

Россиянка покусала 17-летнюю сноху за лицо и предстала перед судом

В Бузулуке россиянка укусила 17-летнюю сноху за лицо так, что обезобразила его

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Жительница города Бузулук в Оренбургской области укусила 17-летнюю жену своего родного брата за лицо и обезобразила его на всю жизнь, заявили в пресс-службе Бузулукского районного суда. Было установлено, что девушки поругались. 22-летняя золовка ударила свою юную сноху по лицу, а потому сильно укусила.

Подсудимая нанесла потерпевшей сначала удар по лицу, а затем укусила ее зубами в области лица и верхней губы, — говорится в сообщении.

После заживления раны на лице девушки остались рубцы. Суд классифицировал их как причинение тяжкого вреда здоровью. Обвиняемая свою вину не признала, утверждая, что защищалась. Бузулукский районный суд приговорил женщину к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Пензенской области мужчина избил соседа из-за коровы, которая полакомилась его стогом сена. В полиции уточнили, что нападавшим оказался 44-летний местный житель. Статья, по которой проходит подозреваемый, предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

До этого в Челябинской области 17-летнего парня заподозрили в убийстве собственного отца. По данным источника, подросток нанес мужчине смертельные удары кувалдой. После случившегося он пришел к бабушке и дедушке и рассказал о случившемся.

происшествия
Оренбургская область
укусы
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД высказались об идее восстановить Украину за счет замороженных активов
На ММФ БРИКС раскрыли тенденции логистического рынка альянса
Дядя редактора URA.RU впервые дал показания в суде в Екатеринбурге
Италия надеется, что Украине больше не понадобится новое оружие
Участник ММФ БРИКС из Нигерии назвал главное преимущество форума
Известного бойца поп-ММА наказали за пропаганду нацистской символики
Зеленский позвонил европейским лидерам для обсуждения нового плана Трампа
Песков раскрыл детали переговоров России и США по «раздражителям»
Песков прокомментировал мирный план Трампа по Украине
В Кремле ответили, обсуждался ли мирный план США с Москвой
В МИД РФ отреагировали на утечки о мирном плане Трампа по Украине
Песков ответил, прекратила ли Россия контакты с США
Секретные ингредиенты! Как воплотить азиатское и восточное меню дома
В МИД России назвали важный шаг к нормализации отношений с Азербайджаном
В Кремле сообщили об отсутствии диалога с США по мирным предложениям
Эколог объяснила, почему нельзя смывать кошачий наполнитель в канализацию
Музкритик ответил, почему Шнурову не стоит добавлять штрафы в райдер
Песков заявил, что Россия не хочет «мегафонных» переговоров по Украине
Стала известна судьба пилота потерпевшего крушение в Дубае истребителя
В Кремле раскрыли, как Путин охарактеризовал киевское руководство
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.