Россиянка покусала 17-летнюю сноху за лицо и предстала перед судом В Бузулуке россиянка укусила 17-летнюю сноху за лицо так, что обезобразила его

Жительница города Бузулук в Оренбургской области укусила 17-летнюю жену своего родного брата за лицо и обезобразила его на всю жизнь, заявили в пресс-службе Бузулукского районного суда. Было установлено, что девушки поругались. 22-летняя золовка ударила свою юную сноху по лицу, а потому сильно укусила.

Подсудимая нанесла потерпевшей сначала удар по лицу, а затем укусила ее зубами в области лица и верхней губы, — говорится в сообщении.

После заживления раны на лице девушки остались рубцы. Суд классифицировал их как причинение тяжкого вреда здоровью. Обвиняемая свою вину не признала, утверждая, что защищалась. Бузулукский районный суд приговорил женщину к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

