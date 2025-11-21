Военблогер рассказал о падении обороны ВСУ в Запорожье Блогер Рожин: оборона ВСУ к востоку от Гуляйполя пала

Оборона ВСУ пала в населенном пункте Зеленый Гай близ Гуляйполя, рассказал военблогер Борис Рожин в Telegram-канале. По его словам, остатки подразделений украинских войск отступают к восточным окраинам города. Все дороги контролируются БПЛА ВС России. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

С утра сообщают о падении обороны противника в поселке Зеленый Гай к востоку от Гуляйполя. Далее на днях зачистят Высокое, — написал Рожин.

Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что после утраты Ровнополья и Яблокова ВСУ будут вынуждены оставить укрепрайон в Гуляйполе из-за угрозы его обхода и окружения российскими войсками. По его словам, ВС РФ намеренно пошли в обход укреплений врага, даже не пытаясь их штурмовать.В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 42-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области. Он заявил, что это является серьезным шагом для достижения целей спецоперации.