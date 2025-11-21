Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 13:13

Военблогер рассказал о падении обороны ВСУ в Запорожье

Блогер Рожин: оборона ВСУ к востоку от Гуляйполя пала

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Оборона ВСУ пала в населенном пункте Зеленый Гай близ Гуляйполя, рассказал военблогер Борис Рожин в Telegram-канале. По его словам, остатки подразделений украинских войск отступают к восточным окраинам города. Все дороги контролируются БПЛА ВС России. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

С утра сообщают о падении обороны противника в поселке Зеленый Гай к востоку от Гуляйполя. Далее на днях зачистят Высокое, — написал Рожин.

Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что после утраты Ровнополья и Яблокова ВСУ будут вынуждены оставить укрепрайон в Гуляйполе из-за угрозы его обхода и окружения российскими войсками. По его словам, ВС РФ намеренно пошли в обход укреплений врага, даже не пытаясь их штурмовать.В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 42-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области. Он заявил, что это является серьезным шагом для достижения целей спецоперации.

Россия
Запорожская область
ВСУ
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Теракт на ж/д, удар по ЛЭП, блэкаут под Ростовом: ВСУ атакуют РФ 21 ноября
Самолет разбился на международном авиасалоне в Дубае
В Туапсе подросток убил бабушку: почему односельчане вступились за ребенка
Рябков высказался о переговорах по ДСНВ
Российские ракеты обесточили ключевые объекты Украины
В Минобороны раскрыли число освобожденных населенных пунктов за неделю
Депутат ответил, примет ли РФ условия мирного плана США о выплатах Украине
Продюсер ответил, какой гонорар мог получить Джигурда за участие в шоу
Булыкин ждет сюрприза от «Локомотива» перед игрой с «Краснодаром»
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон готова «уничтожить» шоу Маркл
«Хватит плакаться»: Дерипаска дал совет банкам из-за спора с маркетплейсами
Нарколог предостерег россиян от курения во время приема антибиотиков
На Западе признали способность Путина ставить условия по Украине
В российском селе соседи подрались из-за съеденного коровой чужого сена
Российский «Солнцепек» заставил Запад говорить о переломе в зоне СВО
В Севастополе возбудили дело после получения мошенниками 50 млн рублей
Служивший в украинских войсках ПВО бердянец попался на шпионаже
Военблогер рассказал о падении обороны ВСУ в Запорожье
Полиция вскрыла схему, через которую легализовали 3000 мигрантов
Орбан жестко ответил фон дер Ляйен на предложение по финансированию Украины
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.