Назван оптимальный размер наличных в кошельке Экономист Благова посоветовала иметь при себе наличные на два-три дня расходов

Экономист Софья Благова в беседе с «Финансами Mail» посоветовала россиянам всегда иметь при себе наличные, рассчитанные на два-три дня обычных расходов. Она объяснила это возможностью перебоев с безналичной оплатой несмотря на то, что снижение уровня безналичных платежей маловероятно.

От перебоев со связью никто не застрахован. Но, маловероятно, что уровень безналичных платежей в торговле резко упадет. Подобного рода сбои в работе интернета, скорее всего, будут еще возникать по разным причинам, но, скорее всего, они будут носить краткосрочный характер, — объяснила эксперт.

Благова отметила, что средний расход россиянина в 2024 году составлял около 39500 рублей в месяц. Это эквивалентно примерно 2600-4000 рублей на два-три дня.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что россиянам в нынешних условиях стоит всегда иметь при себе наличные деньги, например 4900 рублей. По его словам, это поможет избежать проблем из-за сбоев в работе QR-кодов и банковских карт.