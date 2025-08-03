Юрист рассказал, в каких случаях стоит обзавестись картой маркетплейса

Маркетплейсы активно развивают собственные банки, однако за внешними выгодами часто скрываются ограничения, риски перекредитования и непрозрачные условия, сообщил «Российской газете» юрист Александр Хаминский. По его словам, оформлять карту маркетплейса стоит лишь в том случае, если вы часто покупаете на этой платформе и тратите там крупные суммы.

Условия могут быть построены как ловушка: без карты своего банка вы теряете значительную часть преимуществ площадки. Прозрачность не всегда абсолютна — важно читать договор, а не только рекламу. Стоит ли заводить карту каждого маркетплейса? Только если вы его активный покупатель с высоким средним чеком. Для редких покупок карта часто не окупается. Диверсификация рисков остается важной, основные сбережения или крупные кредиты разумнее держать в классическом банке, — объяснил юрист.

Эксперт отметил, что банки маркетплейсов выигрывают за счет агрессивных бонусных программ. Кроме того, они предлагают уникальные условия, такие как рассрочка под 0% при оплате «родной» картой и скидки на доставку.

Ранее стало известно, что кипрские регуляторы официально одобрили редомициляцию Ozon в Россию. Внеочередное собрание акционеров, где утвердят ключевые изменения, назначено на 1 сентября. На повестке переход в российскую юрисдикцию, перевод уставного капитала в рубли, новый устав и расширение полномочий совета директоров. Это станет финальным этапом перевода компании в российское правовое поле.