14 ноября 2025 в 05:46

Кинул семена в ноябрьскую слякоть — и забыл до лета: в июне вырастут синие, розовые и белые цветы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
В середине ноября, когда устанавливается дождливая и неустойчивая погода, можно смело сажать василек однолетний — этот выносливый цветок идеально подходит для позднеосеннего посева.

Его семена не боятся влажной холодной почвы и прекрасно проходят естественную стратификацию, что гарантирует дружные всходы весной. Для посадки подготовьте грядку с хорошо дренированной почвой, сделайте неглубокие бороздки до 2 см и посейте семена, присыпав их сухой землей, заготовленной заранее. Важно выбрать момент, когда почва уже достаточно влажная, но еще не промерзла.

Василек, посеянный в ноябре, зацветает на 2–3 недели раньше весенних посадок, формирует более крепкие стебли и отличается устойчивостью к болезням. Его яркие синие, розовые и белые цветы будут украшать сад с июня до сентября, привлекая пчел и бабочек. При минимальных усилиях вы получите максимальный результат — пышное и долгое цветение при полном отсутствии ухода в весенний период. Все просто: кинул семена в ноябрьскую слякоть — и забыл до лета.

Ранее был назван цветок, который можно сеять в первый снег: получите кустики синих и розовых цветов.

