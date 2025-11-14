Этот цветок можно сеять до конца ноября — 100% приживется: крупно цветет, не требуя сложного ухода

Этот холодостойкий цветок можно сеять до конца ноября — он 100% приживется, так как его семена не боятся морозов и прорастают при первых теплых днях, давая крепкие закаленные всходы. И это однолетний дельфиниум.

Для посева подготовьте грядку с легкой почвой, сделайте бороздки глубиной 2-3 см и посейте семена гуще, чем весной. Присыпьте сухой землей, слегка уплотните и не поливайте — зимней влаги будет достаточно. Укройте посадки лапником или листвой для защиты от вымерзания в бесснежные периоды.

Дельфиниум, посеянный под зиму, порадует вас уже в июне мощными цветоносами с синими, фиолетовыми или белыми соцветиями, не требуя сложного ухода. Этот проверенный метод особенно ценят занятые дачники, ведь он экономит время весной и гарантирует роскошное цветение при минимальных усилиях.

