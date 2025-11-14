Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 11:28

Этот цветок можно сеять до конца ноября — 100% приживется: крупно цветет, не требуя сложного ухода

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот холодостойкий цветок можно сеять до конца ноября — он 100% приживется, так как его семена не боятся морозов и прорастают при первых теплых днях, давая крепкие закаленные всходы. И это однолетний дельфиниум.

Для посева подготовьте грядку с легкой почвой, сделайте бороздки глубиной 2-3 см и посейте семена гуще, чем весной. Присыпьте сухой землей, слегка уплотните и не поливайте — зимней влаги будет достаточно. Укройте посадки лапником или листвой для защиты от вымерзания в бесснежные периоды.

Дельфиниум, посеянный под зиму, порадует вас уже в июне мощными цветоносами с синими, фиолетовыми или белыми соцветиями, не требуя сложного ухода. Этот проверенный метод особенно ценят занятые дачники, ведь он экономит время весной и гарантирует роскошное цветение при минимальных усилиях.

Ранее был назван цветок, который нужно сеять сразу, как выпал первый снег.

Проверено редакцией
Читайте также
Делаю печеночные оладьи так — и они улетают быстрее, чем котлеты: простой рецепт, который точно понравится всей семье
Общество
Делаю печеночные оладьи так — и они улетают быстрее, чем котлеты: простой рецепт, который точно понравится всей семье
Эти зразы готовлю сразу в двойном объеме — семья сметает с тарелок: мой личный топ-рецепт
Общество
Эти зразы готовлю сразу в двойном объеме — семья сметает с тарелок: мой личный топ-рецепт
Неожиданный спасатель для слива в ванной: крем для депиляции против волос
Общество
Неожиданный спасатель для слива в ванной: крем для депиляции против волос
Этот цветок можно сажать в снег, и он будет цвести как безумный: многолетник для ноябрьской посадки
Общество
Этот цветок можно сажать в снег, и он будет цвести как безумный: многолетник для ноябрьской посадки
Посадите в ноябре — весной в саду разноцветная поляна. Яркий переливающийся ковер всех оттенков радуги
Общество
Посадите в ноябре — весной в саду разноцветная поляна. Яркий переливающийся ковер всех оттенков радуги
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат объяснил, что грозит Галкину за инцидент с флагом Украины в Израиле
Боец объяснил, как российские военные общаются с солдатами КНДР
Российские войска освободили новый населенный пункт в зоне СВО
В Минобороны РФ назвали число освобожденных за неделю населенных пунктов
Названы страны, которые продолжают выдавать россиянам мультивизы
Пытался выдать за наркоманку: таксист опоил, изнасиловал и убил пассажирку
Погода в Москве в субботу, 15 ноября: ждать ли сильных заморозков и снега
Глава парламента Гагаузии решил покинуть свой пост
Германия рекордно увеличит финансовую поддержку Украины
Политика-иноагента попросили заочно приговорить к 11 годам колонии
Руководитель уранодобывающего предприятия обвинен в мошенничестве
Стало известно о новой мощной вспышке на Солнце
«Какие проблемы?»: военный эксперт о замеченном судне РФ у берегов США
Гордон отреагировала на слухи о беременности Лерчек
В российском регионе планируют повысить налог для мигрантов
Пострадавшему на свалке в Бурятии ребенку выплатили компенсацию
Банда педофилов задержана в Петербурге
Десятки россиян застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха почти на 16 часов
Мягкий минимализм: новый язык домашнего комфорта
Юрист рассказал, как автосалоны обманывают россиян
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.