Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 15:31

Синее чудо на вашей даче: цветок, который справится с жарой и засухой и будет цвести до осени

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если вы мечтаете о саде, где все лето будут царствовать прекрасные синие оттенки, посадите лаванду узколистную. Этот цветок справится с жарой и засухой и будет цвести до осени. Настоящее синее чудо на вашей даче!

Ее изящные фиолетово-синие соцветия-колоски не только радуют глаз с июня по сентябрь, но и наполняют воздух нежным успокаивающим ароматом. Лаванда прекрасно переносит засуху и жару, предпочитает бедные почвы и не требует частых подкормок. Этот вечнозеленый полукустарник с серебристо-зеленой листвой образует пышные кочки высотой 30–60 см, которые великолепно смотрятся в бордюрах и групповых посадках.

Для обильного цветения ей нужно всего два условия: максимальное солнце и хороший дренаж. Лаванда зимостойка, редко поражается вредителями и с каждым годом становится только пышнее.

Ранее была названа лиана с большой скоростью роста: превратит скучный дачный забор в роскошную цветущую стену.

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Снялось подразделение»: в ВСУ пожаловались на ситуацию под Гуляйполем
«Достойных пока нет»: Корстин о принятии новых команд в Единую лигу ВТБ
ВСУ обвинили в постоянном терроре освобожденных территорий под Харьковом
В Россотрудничестве оценили авторитет RT на внешнем рынке
«Его устранят»: в Совфеде спрогнозировали конец карьеры Зеленского
Раскрыто главное разочарование Зеленского в отмене переговоров с Уиткоффом
В России появятся монеты с «Фиксиками»
Психиатр объяснил, о чем говорит внешний вид Уиткоффа на встрече с Путиным
Радио Рекорд проведет «Супердискотеку 90-х» в Москве
Сомнолог раскрыл, как легче просыпаться ранним утром в зимний период
Земляне увидят солнечный парад планет впервые с 2019 года
В Госдуме рассказали, почему вся Новороссия должна быть в составе России
Дрон ВСУ ударил по российской больнице, есть пострадавший
«Будем прославлять Россию»: тренер самбистов о возвращении флага на стартах
«Радио Судного дня» вышло в эфир второй раз за день с загадочным словом
В драматическом театре имени Пушкина пройдут лекции о сценических костюмах
Испугалась «отмены»? Долина решила объясниться за скандал с квартирой
Прилучный подал жалобу в суд по делу с бывшей женой
Могерини приняла неожиданное решение на фоне коррупционного скандала
Зеленский выкупил особняк американского актера-насильника
Дальше
Самое популярное
Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря
Россия

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря

В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому
Общество

В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.