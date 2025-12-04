Синее чудо на вашей даче: цветок, который справится с жарой и засухой и будет цвести до осени

Если вы мечтаете о саде, где все лето будут царствовать прекрасные синие оттенки, посадите лаванду узколистную. Этот цветок справится с жарой и засухой и будет цвести до осени. Настоящее синее чудо на вашей даче!

Ее изящные фиолетово-синие соцветия-колоски не только радуют глаз с июня по сентябрь, но и наполняют воздух нежным успокаивающим ароматом. Лаванда прекрасно переносит засуху и жару, предпочитает бедные почвы и не требует частых подкормок. Этот вечнозеленый полукустарник с серебристо-зеленой листвой образует пышные кочки высотой 30–60 см, которые великолепно смотрятся в бордюрах и групповых посадках.

Для обильного цветения ей нужно всего два условия: максимальное солнце и хороший дренаж. Лаванда зимостойка, редко поражается вредителями и с каждым годом становится только пышнее.

