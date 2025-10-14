Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 14:30

Такую соляночку обожает вся семья. Солянка по-сибирски с грибами — вкусная и очень ароматная!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сибирская кухня — это всегда что-то основательное, душевное и по-настоящему согревающее. И солянка по-сибирски с грибами — яркое тому подтверждение. Этот густой, наваристый суп сочетает в себе все лучшее, что может предложить щедрая сибирская природа: разные виды мяса, ароматные лесные грибы и характерную кислинку соленых огурцов. В отличие от классической солянки, сибирский вариант всегда более плотный, насыщенный, с выраженным грибным ароматом. Это не просто суп, а настоящее произведение кулинарного искусства, которое идеально подходит для суровых зимних вечеров, когда так хочется чего-то горячего, сытного и невероятно ароматного.

Для приготовления вам понадобится: по 200 г говядины, свинины и копченых ребрышек, 300 г свежих грибов (лучше белых или подберезовиков), 3 соленых огурца, 2 луковицы, 3 ст.л. томатной пасты, 2 л мясного бульона, маслины, лимон, сметана и зелень для подачи. Мясо нарежьте кубиками и обжарьте до румяной корочки. Грибы нарежьте пластинками и обжарьте с луком до золотистого цвета. Соленые огурцы нарежьте кубиками. В кастрюле с толстым дном соедините мясо, грибы с луком и огурцы. Добавьте томатную пасту, залейте бульоном и варите на медленном огне 40 минут. За 10 минут до готовности добавьте лавровый лист и черный перец горошком. Дайте солянке настояться под крышкой 20-30 минут. Подавайте с долькой лимона, маслинами, сметаной и обильно посыпав рубленой зеленью. Эта солянка особенно хороша на второй день, когда все вкусы окончательно соединятся и приобретут потрясающую гармонию.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

