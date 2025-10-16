Стало известно, кем были пассажиры опрокинувшегося в Приамурье автобуса

Стало известно, кем были пассажиры опрокинувшегося в Приамурье автобуса Пассажирами опрокинувшегося в Амурской области автобуса оказались иностранцы

Пассажиры автобуса, опрокинувшегося в Амурской области, были иностранцами, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры. В результате аварии госпитализированы более 40 человек, они получили травмы различной степени тяжести. Также один человек погиб.

Чуть больше 50 человек, все иностранцы, — говорится в сообщении.

Опрокидывание автобуса произошло в Свободненском районе Амурской области в ночь на 16 октября. На место происшествия прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы, а также начальник Госавтоинспекции УМВД России по Амурской области Юрий Кобзарев.

Изначально сообщалось о двух погибших. Позднее сотрудники правоохранительных органов опровергли информацию о гибели людей в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В Сети также появились кадры аварии с пассажирским автобусом в Амурской области. На них видно, что транспортное средство получило серьезные повреждения. Оно съехало с трассы в кювет.