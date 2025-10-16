Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 08:44

В Днепропетровской области замечен новый вид украинских БПЛА

Украинские военные начали применять БПЛА «Глазки» в Днепропетровской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Военнослужащие Вооруженных сил Украины применяют в Днепропетровской области новый вид БПЛА, рассказал военнослужащий 36-й мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Мироха. По его словам, вражеский беспилотник получил название «Глазки». Дрон обладает тепловизором и камерой.

У нас украинская новинка — беспилотник «Глазки». Это новый дрон, он очень высоко летит, обладает тепловизором и камерой высокого качества… Он более легкий, дольше и высоко висит в воздухе, — отметил Мироха.

Боец связал необходимость противника применять подобные виды дронов с высокими потерями стандартных БПЛА. При этом находящимся в Алексеевке российским военным уже удалось сбить «Глазки».

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 16 октября Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по восьми регионам России. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожена 51 цель.

