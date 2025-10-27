«Все хорошо с Илоном»: Трамп заявил об отсутствии конфликта с Маском

«Все хорошо с Илоном»: Трамп заявил об отсутствии конфликта с Маском Трамп заявил, что поддерживает хорошие отношения с Маском

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что поддерживает хорошие отношения с бизнесменом Илоном Маском. Глава государства назвал его способным парнем. Президент отметил, что время от времени общается с Маском, и добавил, что у предпринимателя был сложный период в жизни. Трансляцию брифинга вел YouTube-канал Белого дома.

Все хорошо с Илоном. <…> Он хороший и очень способный парень, — сказал Трамп.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин выразил мнение, что вся ссора Трампа и Маска была тщательно спланированным спектаклем. Он обратил внимание на то, как быстро скандал сошел на нет.

До этого сообщалось, что Маск установил новый мировой рекорд, став первым человеком в истории, чье состояние достигло отметки в $500 млрд (41 трлн рублей). Причина стремительного увеличения капитала предпринимателя, вероятно, связана с его решением сосредоточиться на управлении собственным бизнесом, отказавшись от руководства ведомством по повышению эффективности работы американского правительства.