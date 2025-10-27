Трамп емкой фразой поставил точку в вопросе мощности «Буревестника» Трамп заявил, что Россия и США не играют в игры друг с другом

Россия и США не играют в игры друг с другом, заявил американский президент Дональд Трамп, комментируя испытание крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой. По его словам, Соединенные Штаты не нуждаются в ракетах большой дальности, поскольку российская сторона знает об атомных подлодках у ее берегов, передает CNN.

Они не играют с нами в игры, и мы тоже не играем с ними, — отметил Трамп.

Ранее появилась информация, что Великобритания встревожена после заявления президента РФ Владимира Путина о завершении испытаний «Буревестника». Аналитики назвали ракету «леденящей душу угрозой» и отметили, что «непобедимое» оружие представляет опасность для национальной безопасности, поскольку его траекторию невозможно отследить.

Военный эксперт Алексей Леонков между тем отметил, что новая российская ракета с ядерной установкой является оружием возмездия, а не первого удара. Он подчеркнул, что «Буревестник» относится к ядерной триаде и будет применяться после того, как «обмен ядерными ударами произошел», для окончательного уничтожения инфраструктуры противника.