Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 10:37

Трамп емкой фразой поставил точку в вопросе мощности «Буревестника»

Трамп заявил, что Россия и США не играют в игры друг с другом

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Россия и США не играют в игры друг с другом, заявил американский президент Дональд Трамп, комментируя испытание крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой. По его словам, Соединенные Штаты не нуждаются в ракетах большой дальности, поскольку российская сторона знает об атомных подлодках у ее берегов, передает CNN.

Они не играют с нами в игры, и мы тоже не играем с ними, — отметил Трамп.

Ранее появилась информация, что Великобритания встревожена после заявления президента РФ Владимира Путина о завершении испытаний «Буревестника». Аналитики назвали ракету «леденящей душу угрозой» и отметили, что «непобедимое» оружие представляет опасность для национальной безопасности, поскольку его траекторию невозможно отследить.

Военный эксперт Алексей Леонков между тем отметил, что новая российская ракета с ядерной установкой является оружием возмездия, а не первого удара. Он подчеркнул, что «Буревестник» относится к ядерной триаде и будет применяться после того, как «обмен ядерными ударами произошел», для окончательного уничтожения инфраструктуры противника.

США
Россия
Дональд Трамп
ракеты
Буревестник
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России с 1 ноября ФНС сможет взыскивать налоги без суда
В Калининграде закрыли кафе, в котором отравились 14 детей
Сын Плющенко победил в турнире без соперников
Жители московского ЖК неожиданно наткнулись на ночлежку для мигрантов
Митрошина требует с бывших юристов десятки миллионов рублей
В России нашли способ дистанционно сжигать технику с секретными данными
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 27 октября: где сбои в РФ
Офтальмолог раскрыл, как холестерин влияет на здоровье глаз
Мосбиржа просела на утренних торгах
Стало известно, как российский бизнес адаптируется под налоговую реформу
Силовики нагрянули с обысками к «Махонинским»
Врач рассказала, что поможет снять воспаление при простуде
Социальную норму потребления электроэнергии могут снизить
Канадского профессора допрашивали и травили после вопроса Путину
«Не боится ничего»: рыжий кот стал талисманом российских бойцов в зоне СВО
Дачники нашли сосуд с плавающим в формалине младенцем
В ГД высказались против продажи попкорна в кинотеатрах
Популярный американский рэпер выступит на концертах в Москве и Петербурге
Полицейские раскрыли способ защиты от мошенников при онлайн-платежах
Магнитные бури сегодня, 27 октября: что завтра, раздражительность, апатия
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт
Общество

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.