27 октября 2025 в 10:52

Чиновники с Украины прогорели на $1 млрд из-за сделки с фирмой в США

FT: магазин в Аризоне провалил контракт по боеприпасам для Украины на $1 млрд

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Небольшой оружейный магазин из США выиграл, а затем провалил крупный контракт на поставку боеприпасов Украине на сумму в $1 млрд (80,7 млрд рублей), пишет Financial Times. Теперь фирме предстоит вернуть полученный аванс, а также оплатить судебные издержки.

Компания Firearms, расположенная в Аризоне, получила заказ еще в 2022 году. Контракт предусматривал поставку большого количества боеприпасов, включая 10 млн 23-миллиметровых зенитных снарядов, 56 тыс. реактивных снарядов для РСЗО «Град», 24 тыс. минометов и партии других боеприпасов советского образца.

Украина перечислила фирме аванс в размере €17 млн (1,5 млрд рублей) в рамках заключенного соглашения. Однако Firearms не имела опыта в сфере экспорта, достаточных навыков для обработки заказов такого масштаба, а также не обладала необходимыми складскими помещениями для хранения такого крупного объема боеприпасов. В итоге оружейная компания не осуществила ни одной поставки на Украину.

Федеральный суд США обязал компанию Firearms вернуть Киеву всю сумму аванса, а также компенсировать проценты и судебные расходы. Общая сумма, подлежащая возмещению, превышает €20 млн (1,8 млрд рублей).

Ранее стало известно, что с начала 2025 года Евросоюз поставил Украине около 1,6 млн артиллерийских снарядов крупного калибра. Кроме того, ЕС довел собственное производство боеприпасов до рекордного уровня.

