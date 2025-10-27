В Китае озвучили сроки запуска «искусственного солнца» МИД КНР: создание термоядерной установки BEST будет завершено в 2027 году

Китайские ученые планируют завершить в 2027 году создание мощной термоядерной установки BEST, получившей название «Искусственное солнце», сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в социальной сети X. Данный экспериментальный сверхпроводящий токамак с горящей плазмой потенциально может стать первым в мире устройством такого типа, способным генерировать электроэнергию.

Завершение строительства экспериментального сверхпроводящего токамака с горящей плазмой запланировано на 2027 год, — говорится в сообщении.

