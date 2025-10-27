Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 12:15

В Китае озвучили сроки запуска «искусственного солнца»

МИД КНР: создание термоядерной установки BEST будет завершено в 2027 году

Термоядерная установка BEST Термоядерная установка BEST Фото: Zhou Mu/XinHua/Global Look Press

Китайские ученые планируют завершить в 2027 году создание мощной термоядерной установки BEST, получившей название «Искусственное солнце», сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в социальной сети X. Данный экспериментальный сверхпроводящий токамак с горящей плазмой потенциально может стать первым в мире устройством такого типа, способным генерировать электроэнергию.

Завершение строительства экспериментального сверхпроводящего токамака с горящей плазмой запланировано на 2027 год, — говорится в сообщении.

Ранее власти Соединенных Штатов предложили национальным энергетическим компаниям использовать оружейный плутоний в гражданских целях. Согласно плану, данный материал будет перерабатываться в ядерное топливо для современных реакторных установок.

Кроме того, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что РФ привнесла в мировую атомную экономику ориентацию на конкретные потребности клиентов. По его словам, только российская госкорпорация обладает столь обширным набором решений.

Китай
энергия
МИД КНР
эксперименты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лунный календарь для квашения капусты осенью-2025
Песков сделал заявление по украинскому плану Трампа, озвученному на Аляске
Риелтор раскрыл, кому из россиян грозит НДФЛ при продаже недвижимости
Пальчики оближешь: пряный сырный суп с чесноком всего за 30 минут
В Кремле раскрыли, чем руководствуется Россия в переговорах с США
Международная выставка «Интерполитех-2025» состоится в Москве
Погода в Москве во вторник, 28 октября: ждать ли ночных заморозков и снега
Ученые нашли несколько тысяч таинственных подводных объектов
Инсульты вытащили педофила из СИЗО: уральского растлителя отпустили домой
Под Калининградом нашли янтарь рекордного размера
В Кремле оценили слова Трампа о ядерной подлодке США у берегов России
Стали известны подробности убийства учительницы под Оренбургом
В Кремле рассказали о готовности России наладить отношения с США
В Кремле оценили влияние испытаний «Буревестника» на отношения с США
В Кремле назвали одну из главных целей разработки «Буревестника»
Песков поставил точку в истерии ЕС из-за «Буревестника»
Китай ответил Евросоюзу на введенные из-за хороших отношений с РФ санкции
Железнодорожная логистика ВСУ в Донбассе попала под удар ВС России
Военкор рассказал, кто стоит за атаками ВСУ на Белгородское водохранилище
Командир ВСУ опубликовал в соцсети секретные военные карты
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка
Общество

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.