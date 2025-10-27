Стало известно, почему на самом деле подлодка США курсирует у берегов РФ Военэксперт Леонков: США отправляют подлодки к берегам РФ для обучения экипажа

Подводные лодки ВМС США регулярно курсируют вблизи территориальных вод РФ для обучения экипажа, что является стандартной практикой еще со времен холодной войны, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, российские силы проводят аналогичные маневры у побережья Соединенных Штатов.

Подлодки класса Virginia ВМС США курсируют у наших берегов, а мы курсируем у их берегов. Это нормальная практика еще со времен холодной войны — всегда так было. Это делается не только с целью создания так называемых угроз, но и с целью обучения экипажей этих подводных лодок. Там есть постоянный и переменный состав, экипаж нужно держать в тонусе — тренировать его. А это можно сделать только дальним автономным плаванием. У нас моряки это называют «автономка», — пояснил Леонков.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в ракетах, способных пролететь 12 тыс. километров, поскольку у них есть атомные подводные лодки у берегов России. Таким образом он оценил испытание новой крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник».