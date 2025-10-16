Синий ковер с пушистыми помпонами с июня по октябрь: чудо-цветок для дачи

Агератум — чудо-цветок для дачи и тех, кто ценит долгое и пышное цветение без лишних хлопот. Его главное преимущество — уникальная способность цвести с начала июня до осенних заморозков.

Пушистые соцветия-помпоны небесно-голубого, сиреневого, белого и розового оттенков образуют плотные куртины высотой 15–25 см, создавая эффект цветущего ковра. Растение совершенно неприхотливо: засухоустойчиво, не требует частых подкормок, хорошо переносит стрижку и быстро восстанавливает форму после обрезки.

Цветы агератума не выгорают на солнце и привлекают в сад бабочек, создавая оживленную атмосферу. Этот удивительный цветок будет радовать вас своим жизнерадостным видом все лето, требуя минимального ухода и даря настоящее эстетическое удовольствие от созерцания его нежных соцветий. Посадите агератум — и получите синий ковер с пушистыми помпонами с июня по октябрь.

