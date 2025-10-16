Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 23:28

Синий ковер с пушистыми помпонами с июня по октябрь: чудо-цветок для дачи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Агератум — чудо-цветок для дачи и тех, кто ценит долгое и пышное цветение без лишних хлопот. Его главное преимущество — уникальная способность цвести с начала июня до осенних заморозков.

Пушистые соцветия-помпоны небесно-голубого, сиреневого, белого и розового оттенков образуют плотные куртины высотой 15–25 см, создавая эффект цветущего ковра. Растение совершенно неприхотливо: засухоустойчиво, не требует частых подкормок, хорошо переносит стрижку и быстро восстанавливает форму после обрезки.

Цветы агератума не выгорают на солнце и привлекают в сад бабочек, создавая оживленную атмосферу. Этот удивительный цветок будет радовать вас своим жизнерадостным видом все лето, требуя минимального ухода и даря настоящее эстетическое удовольствие от созерцания его нежных соцветий. Посадите агератум — и получите синий ковер с пушистыми помпонами с июня по октябрь.

Ранее был назван цветок-богатырь для российского климата: выдержит холодные зимы, летний зной и затяжные дожди.

Читайте также
Не боится морозов и снежных бурь: цветок для ленивых! Посадите в октябре — весной сад в абрикосовых горошинах
Общество
Не боится морозов и снежных бурь: цветок для ленивых! Посадите в октябре — весной сад в абрикосовых горошинах
Растёт сам, зимует сам, хорошеет с каждым годом! Чудо-многолетник для красивого сада
Общество
Растёт сам, зимует сам, хорошеет с каждым годом! Чудо-многолетник для красивого сада
Сеешь в октябре-ноябре — получаешь охапку цветов с июня по сентябрь: неприхотливый многолетник
Общество
Сеешь в октябре-ноябре — получаешь охапку цветов с июня по сентябрь: неприхотливый многолетник
Цветущий ковер без рассады и хлопот: сеешь в октябре-ноябре, любуешься годами
Общество
Цветущий ковер без рассады и хлопот: сеешь в октябре-ноябре, любуешься годами
Сажаешь в октябре — цветет все лето: просто рассыпьте семена по клумбе, даже в холод и дождь
Общество
Сажаешь в октябре — цветет все лето: просто рассыпьте семена по клумбе, даже в холод и дождь
цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД России пообещал наказать виновных в убийстве военкора Зуева
Миллиардер предположил, какая известная личность приблизит апокалипсис
Состояние энергетики Белгородской области получило тревожную оценку
Так больше не готовят: рецепт «Наполеона» из СССР — самый вкусный десерт
В РФПИ высказались о сроках следующего саммита между США и Россией
Раскрыт инициатор состоявшегося разговора Путина и Трампа
Планы Трампа провалились: почему Индия никогда не откажется от нефти РФ
«Это правда»: Самойлова шокировала общество словами о разводе с Джиганом
«Проклятые чухонцы»: советский чемпион объяснил, что бы сделал с Финляндией
В Германии нашли способ изъять €720 млн российских активов
Корпоратив Прохора Шаляпина обернулся трагедией
Путин предостерег Трампа от поставок ракет Tomahawk Украине
До 17% годовых: банки повысили ставки по вкладам — как увеличить доход
Трамп сообщил о намерении обсудить с Зеленским свой разговор с Путиным
Меняем проводку в хрущевке: пошаговый план и реальные цены
Volkswagen снимет с производства популярный кроссовер после 24 лет выпуска
Как ухаживать за старинными вещами, чтобы они не испортились
Объятия Малахова и Бузовой попали на видео
Раскрыты детали обстрелов подстанций в Курской области
Белый дом подтвердил желание Трампа урегулировать конфликт на Украине
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.