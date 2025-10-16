Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 09:28

Сажаешь в октябре — цветет все лето: просто рассыпьте семена по клумбе, даже в холод и дождь

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если октябрь выдался дождливым и холодным, а посевной вопрос не дает покоя, смело сейте василек! Этот удивительный однолетник можно сеять в самую неприглядную погоду, когда почва уже остыла, а ночью бывают заморозки.

Просто рассыпьте семена по клумбе даже в холод и дождь и слегка присыпьте грунтом — природа сделает все остальное. Весной, как только сойдет снег, вы получите дружные всходы, а в начале лета — обильное цветение нежных голубых, розовых, белых или бордовых корзинок. Василек невероятно неприхотлив: он морозостоек, засухоустойчив, прекрасно растет на бедных почвах и не требует особого ухода.

Его изящные цветы будут украшать ваш сад все лето, если вовремя удалять увядшие соцветия. Это идеальное решение для тех, кто хочет создать яркую, жизнерадостную клумбу без лишних хлопот. Все просто: сажаешь в октябре — цветет все лето.

Ранее был назван кустарник, который способен цвести с осени до весны.

Читайте также
Пищевую пленку клею на окно — всю зиму не нарадуюсь своей хитрости: гениальный лайфхак для дома
Общество
Пищевую пленку клею на окно — всю зиму не нарадуюсь своей хитрости: гениальный лайфхак для дома
Об этой привычке Сталина в еде знали только верные соратники: съедал лишь кусочек
Общество
Об этой привычке Сталина в еде знали только верные соратники: съедал лишь кусочек
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Цветок для тех, у кого ничего не растет: распускается в марте, цветет 4 месяца
Общество
Цветок для тех, у кого ничего не растет: распускается в марте, цветет 4 месяца
Посадите в октябре — такой роскошный многолетник необходим всем дачникам: украшает сад и цветет даже на бедной почве
Общество
Посадите в октябре — такой роскошный многолетник необходим всем дачникам: украшает сад и цветет даже на бедной почве
цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог рассказала о синдроме второй молодости
Врач в Шотландии искалечил 200 человек и получал огромную пенсию 11 лет
Известная сеть 7-Eleven может открыть свои магазины в России
Водитель экскаватора случайно откопал более сотни человеческих костей
Промышленное строительство нового поколения: стандарты, ошибки, практика
Ведущая премии «Все Цвета Джаза» раскрыла, за кого болеет из участников
Эксперт назвал размер пособия по беременности и родам в 2026 году
На RT показали фильм о слепых ветеранах СВО
Путин ратифицирует договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой
В Индонезии произошло сильное землетрясение
Индийский дипломат ответил на заявления Трампа о российской нефти
Сбой произошел в работе петербургского метро
Россиян предупредили о фейках про запрет выезда за границу для мужчин
ВСУ собираются бросить бывших заключенных в наступление
Лихорадка чикунгунья добралась до популярного у россиян островного курорта
В США назвали причину крушения батискафа «Титан» в 2023 году
В Geely объяснили, почему в России ломаются их моторы
Бортников рассказал, кто стоит за инцидентами с БПЛА над Европой
Центробанк оценил состояние рынка жилья
Глава ФСБ раскрыл, кто выдал Зеленскому карт-бланш на фашистскую диктатуру
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.