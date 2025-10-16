Сажаешь в октябре — цветет все лето: просто рассыпьте семена по клумбе, даже в холод и дождь

Если октябрь выдался дождливым и холодным, а посевной вопрос не дает покоя, смело сейте василек! Этот удивительный однолетник можно сеять в самую неприглядную погоду, когда почва уже остыла, а ночью бывают заморозки.

Просто рассыпьте семена по клумбе даже в холод и дождь и слегка присыпьте грунтом — природа сделает все остальное. Весной, как только сойдет снег, вы получите дружные всходы, а в начале лета — обильное цветение нежных голубых, розовых, белых или бордовых корзинок. Василек невероятно неприхотлив: он морозостоек, засухоустойчив, прекрасно растет на бедных почвах и не требует особого ухода.

Его изящные цветы будут украшать ваш сад все лето, если вовремя удалять увядшие соцветия. Это идеальное решение для тех, кто хочет создать яркую, жизнерадостную клумбу без лишних хлопот. Все просто: сажаешь в октябре — цветет все лето.

