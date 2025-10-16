Мошенники продавали «чудодейственные молитвы» и поплатились

Бразильские полицейские пресекли деятельность преступной группы, продававшей под видом чудодейственных текстов молитвы, созданные искусственным интеллектом, передает Oddity Central. По данным правоохранителей, злоумышленники действовали в течение двух лет.

Мошенники организовали специальный кол-центр в городе Нилополис, сотрудники которого обзванивали верующих католиков. Они выясняли личные обстоятельства людей, после чего предлагали им приобрести за $10 (788,4 рубля) индивидуальные молитвы, якобы способные исцелять болезни и приносить божественное благословение.

Многие жертвы преступников действительно верили в эффективность предлагаемых текстов и часто заказывали дополнительные молитвы для своих близких. Следователи установили, что успех мошеннической схемы объяснялся применением ИИ, создававшего эмоционально насыщенные и персонализированные тексты.

Руководителем жуликов являлся мужчина, который притворялся пастором. Он размещал религиозный контент и призывал людей обращаться за чудесной помощью. Всех 35 задержанных обвинили в мошенничестве и организации преступного сговора.

Ранее МВД сообщило, что мошенники начали рассылать пользователям мессенджеров замаскированные под видеоархив вирусы, которые позволяют получить удаленный доступ к онлайн-банку. Аферисты пользуются взломанными аккаунтами.