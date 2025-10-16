Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 13:04

Продюсер рассказал, кто из российских звезд мог бы победить на «Грэмми»

Продюсер Рудченко: песни рок-музыканта Иванова могли бы победить на «Грэмми»

Певец Александр Иванов Певец Александр Иванов Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Песни рок-музыканта и солиста московской группы «Рондо» Александра Иванова могут получить престижную американскую премию «Грэмми», заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его мнению, творчество этого исполнителя соответствует ключевым критериям жюри международного конкурса благодаря мощным текстам и интересному звучанию.

У нас есть неплохие композиции поп-рок-исполнителей, которые способны победить на «Грэмми». Тот же Александр Иванов, у него мощные тексты, интересный саунд, он поднимает социальные темы в своих произведениях. То есть подходят под большинство критериев, по которым оценивается композиция. Если брать поп-исполнителей, то здесь все намного сложнее. Поэтому я, к сожалению, даже предположить пока не могу, кто мог бы победить на премии, — высказался Рудченко.

По его словам, исполнители из РФ не раз побеждали на «Грэмми». Рудченко подчеркнул, что Россия традиционно сильна в академической музыке, где ее достижения имеют мировое признание. По мнению продюсера, эти победы в исполнительском искусстве служат культурным ориентиром, на который стоит равняться.

Российские музыканты уже не раз побеждали на «Грэмми», но в исполнительском искусстве. У нас сильная академическая школа и сильные композиторы. В этом Россия обретает мировое признание. Здесь никто даже не берется оспорить эти победы, потому что это действительно величайшие произведения и исполнение. Это культурные столпы, на которые стоит ориентироваться, как в прошлом, настоящем, так и в будущем. Эти достижения, конечно, неопровержимы, и очень сложно найти что-то подобное, если говорить о нашей эстраде, — резюмировал Рудченко.

Ранее российская певица Валерия сообщила, что ее песня «Исцелю» прошла отборочный этап музыкальной премии «Грэмми». По словам исполнительницы, дальнейшую судьбу композиции будут определять эксперты Национальной академии искусства и науки звукозаписи.

