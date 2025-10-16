Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 06:35

Посадите в октябре — такой роскошный многолетник необходим всем дачникам: украшает сад и цветет даже на бедной почве

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда видишь эти бархатцы впервые, кажется, будто в саду поселилось маленькое солнце. «Оранжевый принц» — настоящий аристократ среди однолетников, хотя многие выращивают его как многолетник в теплых регионах. Его главное богатство — крупные густомахровые соцветия идеальной шаровидной формы диаметром 10–12 см, окрашенные в насыщенный оранжевый цвет с легким золотистым отливом. Мощные ветвистые кусты высотой 60–70 см с темно-зеленой резной листвой сохраняют декоративность весь сезон, с июня до первых осенних заморозков.

Эти бархатцы удивительно неприхотливы — они мирятся с любыми почвами, кроме тяжелых глинистых, устойчивы к засухе и прекрасно развиваются даже при минимальном уходе. Достаточно посадить их на солнечном месте и изредка поливать в особо засушливые периоды. Для продолжительного цветения достаточно удалять увядшие соцветия. «Оранжевый принц» не только украшает сад, но и оздоравливает почву, отпугивает нематод и других вредителей. Его яркие соцветия прекрасно стоят в срезке, сохраняя свежесть до двух недель, а высушенные бутоны можно использовать в кулинарии как замену дорогому шафрану.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

Читайте также
Посадите в октябре — весной весь сад в пурпурных бусинках. Многолетник-магнит с сибирской закалкой
Общество
Посадите в октябре — весной весь сад в пурпурных бусинках. Многолетник-магнит с сибирской закалкой
Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество
Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Этот цветок можно сеять даже по первому снегу: в мае превратится в шикарный ковер
Общество
Этот цветок можно сеять даже по первому снегу: в мае превратится в шикарный ковер
Посадите сейчас и забудьте. Нежная скромница переживет все капризы русской зимы — цветение длится все лето
Общество
Посадите сейчас и забудьте. Нежная скромница переживет все капризы русской зимы — цветение длится все лето
многолетники
садоводы
цветы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
До 18 000. Пособие на детей вырастет в 2026-м: кому положено, как получить
Пожар разгорелся на территории подстанции ЛЭП под Волгоградом
В Евросоюзе задумали ввести глобальный запрет на один вид табачной продукции
Скандал разразился в сейме Польши из-за гражданина Украины
Солдат ВСУ на Харьковском направлении поразила опасная эпидемия
В Китае женщине позволили уйти от мужа после «полета» с 34-метровой скалы
«Грэмми», мошенники, поддержка СВО: как живут Валерия и Пригожин
В Госдуме раскрыли детали проекта о соцстраховании самозанятых
Сорвали ночную высадку десанта ВСУ: успехи ВС РФ к утру 16 октября
В США умерла номинантка на премию «Оскар»
Нежная татарская запеканка на завтрак: готовим воздушную кунтерму
Турэксперт ответила, когда лучше планировать летний отдых
Российский боец рассказал об особом отряде ВСУ в Алексеевке
«Есть силы»: одесситы заявили, что готовы бороться с Киевом
К чему снится авиакатастрофа: предупреждение или просто страх?
Мошенники разработали новые схемы доступа к банкам жертв
Ученые предупредили, что на Земле может наступить катастрофа
IT-эксперт раскрыл, как обезопасить гаджет от взлома
Изнасилование во сне: важные символы для мужчины и женщины
Глава ЕК впервые может по-настоящему «бросить вызов» Трампу
Дальше
Самое популярное
Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.