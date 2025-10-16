Посадите в октябре — такой роскошный многолетник необходим всем дачникам: украшает сад и цветет даже на бедной почве

Когда видишь эти бархатцы впервые, кажется, будто в саду поселилось маленькое солнце. «Оранжевый принц» — настоящий аристократ среди однолетников, хотя многие выращивают его как многолетник в теплых регионах. Его главное богатство — крупные густомахровые соцветия идеальной шаровидной формы диаметром 10–12 см, окрашенные в насыщенный оранжевый цвет с легким золотистым отливом. Мощные ветвистые кусты высотой 60–70 см с темно-зеленой резной листвой сохраняют декоративность весь сезон, с июня до первых осенних заморозков.

Эти бархатцы удивительно неприхотливы — они мирятся с любыми почвами, кроме тяжелых глинистых, устойчивы к засухе и прекрасно развиваются даже при минимальном уходе. Достаточно посадить их на солнечном месте и изредка поливать в особо засушливые периоды. Для продолжительного цветения достаточно удалять увядшие соцветия. «Оранжевый принц» не только украшает сад, но и оздоравливает почву, отпугивает нематод и других вредителей. Его яркие соцветия прекрасно стоят в срезке, сохраняя свежесть до двух недель, а высушенные бутоны можно использовать в кулинарии как замену дорогому шафрану.

