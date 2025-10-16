Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Военэксперт раскрыл, где ВСУ могут начать контрнаступление

Вооруженные силы Украины могут попытаться начать контрнаступление на Сумском направлении, а также организовать мини-десантную операцию в Крыму, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, эти действия являются попыткой компенсировать потерю позиций в Курской области и создать новые угрозы для российской обороны.

Думаю, что ВСУ попытаются начать контрнаступление на Сумском направлении. Украинские войска были выбиты из Курской области, поэтому они попытаются вытеснить нас из Сумской области. Может быть, попытаются высадиться на лодках в Крыму, хотя это далеко. Массово у них ничего не выйдет. В ДНР они стараются контратаковать, но там украинские войска рискуют попасть в мешок под Красноармейском, — пояснил Дандыкин.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что ВСУ испытывают острый дефицит резервов и демонстрируют признаки истощения на Харьковском направлении. По его словам, командование украинских войск вынуждено оперативно перебрасывать подразделения между разными участками фронта и привлекать к обороне недостаточно подготовленные части.

