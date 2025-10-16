Сеешь в октябре-ноябре — получаешь охапку цветов с июня по сентябрь: неприхотливый многолетник

Колокольчик карпатский — настоящая находка для садоводов, ищущих красивые и неприхотливые многолетники. Его главные преимущества: феноменальная морозостойкость, продолжительное цветение с июня до сентября и способность расти на одном месте до 5 лет без пересадки.

Нежные колокольчатые цветы белого, голубого и фиолетового оттенков обильно покрывают компактные кустики высотой 25–30 см, создавая очаровательные цветущие подушки. Для подзимнего посева в октябре-ноябре выберите солнечное место с рыхлой почвой, рассыпьте семена по поверхности и слегка присыпьте песком. Стратификация холодом пойдет семенам на пользу, и весной вы получите дружные всходы.

Растение идеально для альпинариев, бордюров и контейнеров, не требует укрытия на зиму и устойчиво к болезням. Все просто: сеешь в октябре-ноябре — получаешь охапку цветов с июня по сентябрь.

