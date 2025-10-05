Эти цветы можно сажать весь октябрь, даже при ночных заморозках до 0 °C: расцветут уже весной

На протяжении всего октября, даже при ночных заморозках до 0 °C, можно успешно сажать нарциссы — эти луковичные отличаются морозостойкостью и укореняются при температуре почвы до –5 °C, а расцветут уже весной.

Главное преимущество октябрьской посадки — луковицы успевают развить корневую систему, но не прорастают преждевременно, а весной дают дружные и крепкие всходы. Такие цветы зацветают раньше и отличаются особенно крупными бутонами.

Выберите сухой день, подготовьте лунки глубиной 15–20 см на расстоянии 10–15 см друг от друга. На дно насыпьте песок для дренажа, разместите луковицы донцем вниз, присыпьте землей с добавлением компоста и золы. Посадки обильно полейте — это поможет луковицам укорениться до наступления устойчивых морозов. Дополнительно можно посадить крокусы, мускари и гиацинты, которые также устойчивы к осенним холодам. После посадки замульчируйте клумбу торфом или компостом слоем 5–7 см — это защитит луковицы от резких перепадов температур.

