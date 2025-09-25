Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 22:28

Трескучие морозы этому цветку нипочем: бросьте семена на клумбу — расцветут в мае

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Примула — многолетник, который при осенней посадке (октябрь) выдерживает ледяные ветра и перепады температур, даже трескучие морозы этому цветку нипочем. Бросьте семена на клумбу — расцветут уже в мае.

Его секрет — природные «антифризы» в клеточном соке и способность зимовать под снежным одеялом без выпревания. Посадка элементарна: разбросайте семена по поверхности грунта перед первым снегом, присыпьте тонким слоем песка и прижмите еловым лапником для снегозадержания. Весной примула взойдет сама, образуя ковер из розовых, желтых и фиолетовых «букетиков», которые цветут три-четыре недели.

Она не требует удобрений, растет на любых почвах и десятилетиями обходится без пересадки. Идеальна для альпинариев, бордюров и проблемных участков — это растение, которое цветет там, где выживают только мхи!

Ранее был назван многолетник, который растет в тени и на продуваемых участках без капризов и хлопот.

Читайте также
Перенесет тень, засуху и редкий полив: неприхотливый многолетник будет радовать до осени
Общество
Перенесет тень, засуху и редкий полив: неприхотливый многолетник будет радовать до осени
Уникальное растение с серебристыми «монетками»: успейте посадить многолетник в октябре
Общество
Уникальное растение с серебристыми «монетками»: успейте посадить многолетник в октябре
Пышный цветник из садовых роз: мечта любого дачника станет реальностью
Общество
Пышный цветник из садовых роз: мечта любого дачника станет реальностью
Сажаю осенью — и на дачу больше ни ногой: этот цветок прорастет сам даже в суровых условиях
Общество
Сажаю осенью — и на дачу больше ни ногой: этот цветок прорастет сам даже в суровых условиях
Цветок для тех, кому некогда часто ездить на дачу: растет годами без полива и подкормок
Общество
Цветок для тех, кому некогда часто ездить на дачу: растет годами без полива и подкормок
цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
В США 12-летний мальчик на машине родителей устроил гонки с полицией
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды разработало новый метод поиска потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.