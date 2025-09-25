Трескучие морозы этому цветку нипочем: бросьте семена на клумбу — расцветут в мае

Примула — многолетник, который при осенней посадке (октябрь) выдерживает ледяные ветра и перепады температур, даже трескучие морозы этому цветку нипочем. Бросьте семена на клумбу — расцветут уже в мае.

Его секрет — природные «антифризы» в клеточном соке и способность зимовать под снежным одеялом без выпревания. Посадка элементарна: разбросайте семена по поверхности грунта перед первым снегом, присыпьте тонким слоем песка и прижмите еловым лапником для снегозадержания. Весной примула взойдет сама, образуя ковер из розовых, желтых и фиолетовых «букетиков», которые цветут три-четыре недели.

Она не требует удобрений, растет на любых почвах и десятилетиями обходится без пересадки. Идеальна для альпинариев, бордюров и проблемных участков — это растение, которое цветет там, где выживают только мхи!

