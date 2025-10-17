Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 08:44

Лидер восточноевропейской страны анонсировал телефонный разговор с Путиным

Орбан созвонится с Путиным 17 октября

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что созвонится с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу, 17 октября. По его словам, разговор состоится в первой половине дня.

Я буду говорить сегодня в первой половине дня с президентом [РФ Владимиром] Путиным, — сказал Орбан.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто дал невероятно оптимистическую оценку состоявшемуся разговору Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул важность их предстоящей личной встречи, которая, может пройти в венгерской столице.

В свою очередь глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что саммит между РФ и США может пройти в ближайшее время. По его словам, телефонный разговор президентом двух стран прошел продуктивно.

До этого Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что договорился о новой встрече с Владимиром Путиным. Он отметил, что переговоры пройдут в Будапеште, где главной повесткой станет обсуждение окончания украинского конфликта.

Венгрия
Россия
Виктор Орбан
Владимир Путин
звонки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Крыму зафиксировали повреждения в энергосистеме из-за атаки ВСУ
Силовики задержали пособника действующих в Сирии террористов
Полицейские с помощью дрона задержали убегающих со стройки мигрантов
Стало известно, сколько Макаревич заработал в России за СВО
Лидер восточноевропейской страны анонсировал телефонный разговор с Путиным
Mash: Федосееву-Шукшину экстренно прооперировали
«Пытаются залатать дыры»: в ВСУ массово жалуются на командиров-самодуров
Все о парковках в Екатеринбурге: полный гид для водителей
Евросоюз нарастил поставки удобрений из России, несмотря на пошлины
«Будет террор»: в Одессе раскрыли, чего ждать от нового главы администрации
Во Владивостоке детей эвакуировали из школы из-за телефона
«Он в панике»: для Зеленского запустили обратный отсчет
Парень вырезал ребенка из живота беременной возлюбленной
Двое детей провалились под лед и утонули в российском городе
В Госдуме нашли способ пресечь незаконные турпоходы и восхождения
Отток наемников ВСУ, слив позиций в ДНР: новости СВО к утру 17 октября
На имущество бывшего вице-губернатора Тамбовской области наложили арест
Просто и ягодно: делаем заготовки на зиму с клюквой и брусникой
В России могут появиться доплаты к пенсии за стаж
Правительство Перу объявит в столице чрезвычайное положение
Дальше
Самое популярное
Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.