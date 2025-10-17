Лидер восточноевропейской страны анонсировал телефонный разговор с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что созвонится с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу, 17 октября. По его словам, разговор состоится в первой половине дня.

Я буду говорить сегодня в первой половине дня с президентом [РФ Владимиром] Путиным, — сказал Орбан.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто дал невероятно оптимистическую оценку состоявшемуся разговору Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул важность их предстоящей личной встречи, которая, может пройти в венгерской столице.

В свою очередь глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что саммит между РФ и США может пройти в ближайшее время. По его словам, телефонный разговор президентом двух стран прошел продуктивно.

До этого Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что договорился о новой встрече с Владимиром Путиным. Он отметил, что переговоры пройдут в Будапеште, где главной повесткой станет обсуждение окончания украинского конфликта.