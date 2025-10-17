Минтай в соусе, после которого не захочется мяса. Секрет моего сытного рыбного рагу

Этот рецепт рыбного рагу я когда-то подсмотрел у одной знакомой из Мурманска. Меня поразило, как простая рыба в сметанном соусе может быть настолько сытной и ароматной, что про мясо действительно забываешь. Теперь это мое коронное блюдо для семейного ужина — сытное, нежное и очень уютное.

Готовлю я его так: 500 граммов филе минтая нарезаю крупными кубиками и обваливаю в муке — это потом сделает соус гуще. Быстро обжариваю рыбу на хорошо разогретом масле до легкой корочки. Отдельно пассерую нарезанные соломкой одну луковицу и две морковки до мягкости. В сотейник или глубокую сковороду выкладываю овощи, сверху — кусочки минтая. Заливаю все смесью из стакана овощного бульона и 200 граммов сметаны, добавляю лавровый лист, соль и перец. Тушиться это великолепие должно под крышкой на медленном огне минут 20–25.

Главное — не мешать рагу ложкой, а лишь слегка покачивать посуду, чтобы нежная рыба не развалилась. Подаю такое рагу с рассыпчатым рисом или картофельным пюре, щедро посыпав свежим укропом. Аромат стоит просто волшебный!

