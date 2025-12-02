Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 15:57

Врач ответил, как быстро выявить отравление ядовитой рыбой

Терапевт Кондрахин: признаком отравления ядовитой рыбой может быть отрыжка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Одним из основных симптомов отравления ядовитой рыбой является отрыжка, заявил NEWS.ru врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Кроме того, по его словам, об интоксикации может свидетельствовать метеоризм.

Как правило, пищевая токсичная инфекция развивается через полчаса-час после употребления продукта. Токсины попадают в организм через желудок и постепенно начинают распространяться. Симптомы проявляются по-разному: все зависит от чувствительности человека. В первую очередь обратите внимание на наличие отрыжки: она возникает вследствие того, что желудок парализует. Также подозрительны несильные урчания в животе, неприятные испускания газов, — предупредил Кондрахин.

Он подчеркнул, что тошнота является важным симптомом отравления. Также, по словам врача, может наблюдаться ухудшение общего состояния и изменения в функционировании пищеварительной системы, включая боли в желудке или кишечнике, которые могут быть режущими.

Если вы поняли, что отравились, сразу вызывайте врача. Но, чтобы не терять время, промойте желудок и употребите сорбенты. Важно учитывать, что такие препараты работают только тогда, когда желудок полностью освобожден от съеденного. Обязательно выпейте много жидкости, чтобы усилить действие сорбентов, — резюмировал Кондрахин.

Ранее сообщалось, что житель Краснодарского края чуть не отравился, запланировав приготовление ужина из рыбы, которая оказалась не скумбрией, а ядовитым иглобрюхом. Прокуратура начала проверку магазина, где был куплен продукт.

рыба
отравления
симптомы
врачи
россияне
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря
Психолог рассказала, как хоббидоггинг помогает избегать ответственности
ФЛГР объяснила решение по отстранению Большунова от соревнований
Набиуллина высказалась о влиянии ключевой ставки на бизнес
Мать покрывала садиста: отчим до смерти забил падчерицу скалкой
В Раде оценили ситуацию в экономике Украины
Малышева раскритиковала холостяка после его признания
Элитное авто в Москве превратилось в факел
В СВОП раскрыли, о чем говорит приезд в Россию зятя Трампа Кушнера
Николаев ответил на обвинения Собчак в жадности
Эксперт рассказал, можно ли заменить традиционное мясо насекомыми
Допуск российских лыжников до турниров разозлил норвежцев
Появились новые детали в деле девочки, которая умерла в стоматологии
«С каждым днем хуже»: Долину предупредили о репутационной точке невозврата
«Позорно сбежал»: Володин раскрыл, кто чуть не довел мир до ядерной войны
«Будто в плену у фашистов побывал»: мужчину избили на концерте Шуфутинского
Стало известно наказание для Большунова по итогам инцидента с Бакуровым
Ученый назвал явление, из-за которого может не быть снега
Самолет с россиянами посадили в Турции после двух ударов молнии
Крупный застройщик из-за долгов решил выпустить облигации
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.