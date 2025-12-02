Врач ответил, как быстро выявить отравление ядовитой рыбой

Одним из основных симптомов отравления ядовитой рыбой является отрыжка, заявил NEWS.ru врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Кроме того, по его словам, об интоксикации может свидетельствовать метеоризм.

Как правило, пищевая токсичная инфекция развивается через полчаса-час после употребления продукта. Токсины попадают в организм через желудок и постепенно начинают распространяться. Симптомы проявляются по-разному: все зависит от чувствительности человека. В первую очередь обратите внимание на наличие отрыжки: она возникает вследствие того, что желудок парализует. Также подозрительны несильные урчания в животе, неприятные испускания газов, — предупредил Кондрахин.

Он подчеркнул, что тошнота является важным симптомом отравления. Также, по словам врача, может наблюдаться ухудшение общего состояния и изменения в функционировании пищеварительной системы, включая боли в желудке или кишечнике, которые могут быть режущими.

Если вы поняли, что отравились, сразу вызывайте врача. Но, чтобы не терять время, промойте желудок и употребите сорбенты. Важно учитывать, что такие препараты работают только тогда, когда желудок полностью освобожден от съеденного. Обязательно выпейте много жидкости, чтобы усилить действие сорбентов, — резюмировал Кондрахин.

Ранее сообщалось, что житель Краснодарского края чуть не отравился, запланировав приготовление ужина из рыбы, которая оказалась не скумбрией, а ядовитым иглобрюхом. Прокуратура начала проверку магазина, где был куплен продукт.