Мороз? Дождь? Не проблема! Метод посадки вишни для урожая на следующий год

Осенняя посадка вишни — гарантия мощного старта и будущих рекордных урожаев. Мороз? Дождь? Не проблема! Рассказываем о методе посадки вишни для урожая на следующий год.

В сентябре-октябре саженцы вишни переходят в состояние покоя, все силы направляя на укоренение, а не на наращивание листвы. Прохладная погода и частые дожди обеспечивают естественный полив, а до морозов корни успевают адаптироваться. Весной такие деревья сразу трогаются в рост, опережая «весенних» собратьев на 3–4 недели.

Для посадки выберите солнечное место с защитой от ветра. Выкопайте яму 60×60 см, насыпьте на дно дренаж, затем смесь земли с перегноем и золой. Саженец установите так, чтобы корневая шейка была выше уровня земли на 5 см. Полейте двумя ведрами воды, замульчируйте торфом и обрежьте ветки на 1/3 для баланса корней и кроны. Укройте на зиму лапником только в северных регионах. Уже через год осенняя вишня отблагодарит вас первыми ягодами.

