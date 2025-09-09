Огненный многолетник переживёт всё! Кустарник для самых плохих почв

Огненный многолетник, который переживёт всё! Кустарник для самых плохих почв — барбарис. Он декоративен с весны до зимы, неприхотлив, отлично переносит морозы и подходит как для живых изгородей, так и для одиночных посадок. Среди множества сортов особенно выделяется барбарис оттавский Superba. Этот эффектный многолетник словно создан для российского климата.

Весной куст украшен кистями мелких жёлтых цветов, летом радует пурпурно-зелёной листвой, осенью превращается в настоящий огненный фейерверк багряных оттенков, а зимой сохраняет декоративность благодаря ярким красным ягодам. Высота взрослого растения достигает 2–3 метров, крона густая и пышная, что делает Superba универсальным выбором для любого сада. Он зимостоек (до –35 °C), засухоустойчив, растёт практически на любой почве и легко переносит городские условия.

Если вам понравился «Superba», обратите внимание и на другие проверенные сорта барбариса:

Atropurpurea — с пурпурной листвой и эффектным осенним окрашиванием.

Golden Ring — пурпурные листья с тонкой золотой каймой.

Aurea — сорт с ярко-жёлтой листвой, идеален для контрастных композиций.

Erecta — узкая колонновидная форма, подходящая для ограниченного пространства.

Барбарисы хороши и в живых изгородях, и в миксбордерах, и рядом с хвойными. Выберите свой сорт — и ваш сад засияет новыми красками!

