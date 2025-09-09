Пушистые шары до первого снега. Чудо-многолетник не боятся морозов -30°C

Корейские хризантемы — настоящие железные леди сада! Эти пушистые разноцветные шарики цветут до самого снега, а их морозостойкость до -30°C делает их идеальными для российских зим. Но маленькая хитрость всё же есть: при такой экстремальной температуре им нужно легкое укрытие — просто присыпьте основание куста перегноем или накройте лапником.

Я сею их семена прямо под зиму, когда земля уже схвачена первыми заморозками. Просто рассыпаю по поверхности, слегка припорашиваю землёй и забываю до весны. Холодная стратификация — лучший естественный стимулятор для прорастания. Весной они всходят дружными крепкими ростками, уже закалёнными и готовыми к любым испытаниям. Эти хризантемы абсолютно неприхотливы: растут на любой почве, кроме заболоченной, обходятся без частых подкормок и стойко переносят засуху. С каждым годом кусты наращивают мощь, превращаясь в пышные цветущие подушки. Посадите их однажды — и они десятилетиями будут встречать осень фейерверком красок!

