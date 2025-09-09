Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Морозостойкий многолетник для посадки в тени: очень красивые колокольчики

Многолетник выживет в самых тенистых уголках сада! Имеет красивые колокольчики и отличную стойкость к морозам. Аквилегия (водосбор) — изящное растение с резными листьями и необычными цветами-колокольчиками, которое способно превратить даже самый тёмный уголок сада в декоративный шедевр. Этот многолетник поражает разнообразием форм: от простых до густомахровых соцветий в широкой палитре оттенков — от пастельных до насыщенных тонов.

Аквилегия отлично растет в тени и полутени, не боится суровых зим — выдерживает морозы до −35 °C, что делает её идеальной для российских садов. Цветет с мая по июль, а отдельные сорта могут радовать глаз до сентября. Высота растения варьируется от 40 до 80 см, что позволяет использовать его и для цветников, и для бордюров.

Особенность ухода в том, что аквилегия лучше приживается на постоянном месте, не любит частых пересадок, требует умеренного полива и рыхления почвы. Для продления цветения рекомендуется удалять отцветшие стебли, а подкормка комплексными удобрениями 2–3 раза за сезон стимулирует рост и яркость соцветий.

Самосев аквилегии — ещё один плюс: растение легко распространяется на участке, создавая эффектный сплошной ковер, который радует садоводов каждый год. Этот теневой многолетник идеален для цветников, берегов прудов, а также для срезки в букеты. Аквилегия сочетает декоративность, морозостойкость и минимальные хлопоты, делая сад привлекательным с весны до середины лета.

сады
цветы
садоводы
дачи
кустарники
