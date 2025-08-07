Что посадить в августе и начале осени? Многолетники и главные работы в саду

Что посадить в августе и начале осени? Рассказываем про многолетники и главные работы в саду. Август и начало осени — идеальное время для обновления сада и подготовки к следующему сезону. Эксперты рекомендуют провести ряд важных посадок и пересадок, чтобы растения успели укорениться до холодов.

Основные работы:

Многолетники — в августе можно делить и пересаживать пионы, дельфиниумы и флоксы. Лилии лучше сажать со второй половины месяца. Двулетники и многолетние цветы — в конце лета высаживают рассаду анютиных глазок, маргариток, незабудок. Семена купальницы и прострела сеют сразу в грунт — они плохо хранятся. Луковичные — с конца августа сажают мелколуковичные (крокусы, мускари, сциллу), в конце сентября — нарциссы, а в начале октября — тюльпаны и гиацинты. Розы — привитые саженцы высаживают в начале сентября, чтобы они успели прижиться. Овощи — в конце сентября — начале октября сажают озимый чеснок и лук-севок. Деревья и кустарники — сентябрь подходит для посадки плодовых и декоративных культур, главное — успеть за месяц до заморозков. Ландыши — можно сажать до конца октября в регионах со снежными зимами, укрывая посадки компостом.

Совет: при посадке луковичных важно соблюдать глубину — обычно она равна трем высотам луковицы. Для роз и деревьев лучше выбирать пасмурные дни и обильно поливать после посадки.

По данным Россельхозцентра, эти сроки подходят для средней полосы России. В южных регионах посадки можно проводить позже, а в северных — раньше.

