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04 августа 2025 в 14:00

Гиппеаструм полосатый — новый хит для садоводов! Удивительный цветок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гиппеаструм полосатый — новый хит для садоводов! Удивительный цветок! Гиппеаструм полосатый (Hippeastrum striatum) — экзотическое украшение сада с лечебным потенциалом. Мексиканские исследователи подтвердили, что он обладает не только декоративной ценностью, но и полезными свойствами. Экстракты его луковиц демонстрируют антимикробную и противовоспалительную активность в лабораторных условиях.

Почему стоит выращивать гиппеаструм?

  • Эффектные цветы — крупные оранжево-красные соцветия до 15 см в диаметре
  • Неприхотливость — растет в горшках и открытом грунте (в теплом климате)
  • Фитонцидные свойства — отпугивает некоторых насекомых-вредителей

Важные предостережения! Все части растения ядовиты (содержат ликорин). Требует осторожности при посадке и исключения контакта с детьми/животными.

Особенности агротехники. Почва: легкая, дренированная. Посадка: луковицы заглубляют на 2/3 высоты (весной). Зимовка: в умеренном климате луковицы выкапывают или выращивают как горшечную культуру.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает –40 °C, цветет все лето! Бюджетный и с шапками цветов.

цветы
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сады
огороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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