Гиппеаструм полосатый — новый хит для садоводов! Удивительный цветок! Гиппеаструм полосатый (Hippeastrum striatum) — экзотическое украшение сада с лечебным потенциалом. Мексиканские исследователи подтвердили, что он обладает не только декоративной ценностью, но и полезными свойствами. Экстракты его луковиц демонстрируют антимикробную и противовоспалительную активность в лабораторных условиях.

Почему стоит выращивать гиппеаструм?

Эффектные цветы — крупные оранжево-красные соцветия до 15 см в диаметре

Неприхотливость — растет в горшках и открытом грунте (в теплом климате)

Фитонцидные свойства — отпугивает некоторых насекомых-вредителей

Важные предостережения! Все части растения ядовиты (содержат ликорин). Требует осторожности при посадке и исключения контакта с детьми/животными.

Особенности агротехники. Почва: легкая, дренированная. Посадка: луковицы заглубляют на 2/3 высоты (весной). Зимовка: в умеренном климате луковицы выкапывают или выращивают как горшечную культуру.

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