Этот многолетник приживется в ураган и слякоть: смело сажайте даже в ливень

Этот многолетник приживется в ураган и слякоть: смело сажайте даже в ливень

Этот многолетник приживется в ураган и слякоть. Смело сажайте его даже в ливень, в ветер и при первых заморозках. На следующий год он гарантированно зацветет пышными «граммофонами» желтых, оранжевых и бордовых оттенков.

Лилейник — его мощные мясистые корни не гниют от избытка влаги, а, наоборот, быстро укореняются в сырой почве, а устойчивость к ветрам благодаря гибким листьям делает его идеальным для открытых участков. При посадке просто выкопайте яму вдвое больше корневища, добавьте горсть песка для дренажа, установите растение, расправив корни, и засыпьте землей.

Даже если во время посадки идет дождь — просто уплотните почву и замульчируйте торфом. Лилейник выдерживает морозы до −40°C, не болеет. Это беспроигрышный вариант для регионов с капризной осенней погодой, где другие культуры могут не прижиться.

Ранее были названы цветы, которые переживут даже -40 °C — сажайте в сентябре.