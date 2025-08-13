Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 12:00

Ленивые картофельные пирожки — дети обожают! Быстрый замес и выпечка

Ленивые картофельные пирожки — дети обожают! Эти нежные пончики из картошки станут вашим секретным рецептом! Подружки будут просить добавки, а дети — готовить их снова и снова. Аппетитные, воздушные и такие простые в приготовлении!

Ингредиенты

  • Отварной картофель — 400 г
  • Соль — 1,5 ч. л.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Картофельный отвар — 300 мл
  • Сухие дрожжи — 1 ч. л.
  • Укроп — по вкусу
  • Мука — примерно 600 г
  • Растительное масло — 20 мл

Приготовление

  1. Разомните отварной картофель, добавьте соль, яйцо и тёплый картофельный отвар. Всыпьте дрожжи и мелко нарезанный укроп. Постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое тесто. Дайте ему подойти 30–40 минут.
  2. Сформируйте небольшие пончики и обжарьте их в разогретом растительном масле до золотистой корочки. Подавайте горячими — они бесподобны!

Ранее мы делились рецептом закуски из жареных кабачков с корейской морковкой. Съедается моментально!

