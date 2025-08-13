Ленивые картофельные пирожки — дети обожают! Быстрый замес и выпечка

Ленивые картофельные пирожки — дети обожают! Эти нежные пончики из картошки станут вашим секретным рецептом! Подружки будут просить добавки, а дети — готовить их снова и снова. Аппетитные, воздушные и такие простые в приготовлении!
Ингредиенты
- Отварной картофель — 400 г
- Соль — 1,5 ч. л.
- Яйцо — 1 шт.
- Картофельный отвар — 300 мл
- Сухие дрожжи — 1 ч. л.
- Укроп — по вкусу
- Мука — примерно 600 г
- Растительное масло — 20 мл
Приготовление
- Разомните отварной картофель, добавьте соль, яйцо и тёплый картофельный отвар. Всыпьте дрожжи и мелко нарезанный укроп. Постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое тесто. Дайте ему подойти 30–40 минут.
- Сформируйте небольшие пончики и обжарьте их в разогретом растительном масле до золотистой корочки. Подавайте горячими — они бесподобны!
