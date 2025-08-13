Ленивые картофельные пирожки — дети обожают! Быстрый замес и выпечка

Ленивые картофельные пирожки — дети обожают! Эти нежные пончики из картошки станут вашим секретным рецептом! Подружки будут просить добавки, а дети — готовить их снова и снова. Аппетитные, воздушные и такие простые в приготовлении!

Ингредиенты

Отварной картофель — 400 г

Соль — 1,5 ч. л.

Яйцо — 1 шт.

Картофельный отвар — 300 мл

Сухие дрожжи — 1 ч. л.

Укроп — по вкусу

Мука — примерно 600 г

Растительное масло — 20 мл

Приготовление

Разомните отварной картофель, добавьте соль, яйцо и тёплый картофельный отвар. Всыпьте дрожжи и мелко нарезанный укроп. Постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое тесто. Дайте ему подойти 30–40 минут. Сформируйте небольшие пончики и обжарьте их в разогретом растительном масле до золотистой корочки. Подавайте горячими — они бесподобны!

Ранее мы делились рецептом закуски из жареных кабачков с корейской морковкой. Съедается моментально!